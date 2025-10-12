陳力俊／美國正滑向「香蕉共和國」

「香蕉共和國」原指美國政府與企業在中南美洲扶植的傀儡政權。這些國家往往依賴單一出口作物，政治體制脆弱，司法與行政皆受強權操縱，亦缺乏法治保障。今日若用這個詞來比喻美國，無疑充滿諷刺─一個自稱「民有、民治、民享」，號稱世界第一自由民主的國家，竟逐步展現出與專制國度相似的特徵。

據日前《紐約時報》的連續報導，使外界不得不提出疑問：美國是否正滑向「香蕉共和國」的危險邊緣？其中五個事件尤其耐人尋味。

首先是檢察官的被迫辭職風波。一位奉命調查川普政敵的檢察官，因無法交出「成果」，在總統壓力下被迫下台。司法本應超然獨立，但當總統公然要求檢察體系「辦人」且不看證據，制度的根基便受到侵蝕。

其次是媒體自由受侵害。兩位長期取笑川普的知名脫口秀主持人節目被取消，背後傳出聯邦通信委員會施壓。若屬實，這不僅是媒體經營問題，而是直接觸及美國憲法第一修正案所保障的言論自由。冷戰時期美國常以「自由之聲」自豪，如今卻出現政府暗中打壓異議的情況，形成諷刺的歷史反差。

第三是哈佛大學的案例。哈佛因為不願完全服從川普政府的要求而被凍結聯邦研究經費。學術自由一向是美國高等教育的核心價值，如今卻被行政力量左右。令人想起麥卡錫主義，當年許多學者因被懷疑同情共產主義而遭追捕，對美國知識界留下長遠陰影。

第四是勞工統計局長被解職。原因是他公布的數據顯示全國招聘人數下降，令川普不滿。經濟統計本應以專業和透明為基礎，若數據因政治壓力被操弄，不僅誤導政策更動搖外界對美國市場的信任。民主制度的強健，正是建立在數據公開透明的基礎上。

最後是聯準會理事的去留爭議。美聯儲本應獨立於行政機關，保障貨幣政策免於短期政治干預。然而，當川普以「涉及房貸欺詐」為由撤換不聽話的理事，卻讓人質疑其真正目的在於迫使降息。若金融體系失去獨立性，對全球市場的衝擊恐比單一政爭更深遠。

這五件事呈現一個共同趨勢：制衡機制逐步被侵蝕。這不僅是川普個人風格的問題，更反映制度設計在極化政治氛圍下的脆弱。

美國歷史上也曾面臨相似挑戰。尼克森時代的水門案曾動搖民心，但最終透過調查與彈劾程序，展現了制度的自我修復力。問題在於，如今美國政黨的極化程度遠超過一九七○年代；制度是否還有足夠韌性，值得懷疑。部分歐洲國家也因民粹主義抬頭，挑戰了司法與媒體的獨立性；然美國身為「全球民主樣板」，其倒退的示範效應尤為嚴重。

所幸美國仍有獨立的法院、活躍的媒體與公民社會。但當權力習慣性地跨越制度紅線，當司法、學術、媒體與金融監管接連受壓，這個國家已不再是世人心目中那座「山巔之城」。美國的困境，也是對民主制度的一記警鐘。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）