洪蘭／愛護聽覺 因它要伴你一生

神經心理學家花了廿多年的功夫，終於說服人們：我們的視覺不是看見，所以相信；而是因為相信，所以看見。但是對聽覺，人們依舊認為我們是用嘴巴在說話，其實我們是用耳朵在說話，人的嘴巴只能發出他耳朵聽到的聲音，聽不見便不會說。

聽是說的根本，法國人講英文口音很重，因為法國人耳朵聽到最好的高頻範圍是一千至兩千ＨＺ，而英國人耳朵聽的是兩千至一萬二ＨＺ，所以有些英文的音法國人的耳朵聽不見。

美國人說英語的頻率是八百至三千ＨＺ，比較接近法國人的耳朵，所以法國人講美式英文比較容易。法國的研究者做了一個過濾器，把不要的頻率過濾掉，只放大他要的頻率來幫助正在學英文的法國兒童，結果發現效果很好。

人不但用耳朵說話，也用耳朵唱歌，四○年代，美國有位很有名的男高音Mario Lanza，音色非常美，後來因為他音量太高把自己的耳朵唱聾了，一旦聽不見，就唱得不準，早早便過世，非常可惜。

研究發現，聲音是刺激身體最有效的方式，我們都有聽到指甲刮黑板的聲音時，全身從小腸黏膜到皮膚都起雞皮疙瘩的經驗。大腦一天大約需要四到五個小時，每秒三千五百萬個刺激，才能保持適度的警覺和注意力。六○年代，法國本篤會的教士生了怪病，九十名修士中有七十名無力起床。眾醫束手無策，甚至認為他們是營養不足，建議他們放棄十二世紀以來的素食，改吃肉。後來發現，原來是新教皇認為他們既然發了禁語的誓，每天卻花八小時誦經，有違教規，就不准他們出聲誦經，結果大腦在失去聲音的能量後，修士便起不了床。

唱歌帶給大腦能量，是肺部的運動。唱得愈多，衍生的多巴胺愈多，心情愈好。這個正回饋加強了心智和身體的能量，使人生氣蓬勃。所以軍人行軍要唱軍歌，人在暗夜行路時，也會大聲唱歌或吹口哨，給大腦能量，去除恐懼。

世界上，幾乎所有民族的祭典都要唱誦，而且是戶外唱誦。因為唱誦時所發出的震動，會跟環境起共鳴，打開我們跟外界溝通的管道，使我們天人合一。

研究也發現，當警報響起時，大腦聽覺皮質區掌管這個頻率的地方會馬上變大，使聽得清楚。警報停止後，大腦地圖又縮回原來的大小。我們在吵雜的雞尾酒會中，一開始只聽到嗡嗡的雜音，一旦有意識的鎖住某個談話後，其他的聲音就變小，而想聽的聲音就被聚焦放大，就聽見了。假如環境突然出現很大的聲音，這個能力會馬上被反射反應關掉以保護耳朵。所以大聲吼孩子沒有用，他的耳朵會本能反應的關掉，就有聽沒有見了。

噪音會使人煩躁不安，血壓上升，工作效率減低。有個實驗發現，在有音樂背景的環境下，九十名校對人員挑出的錯字比沒有音樂時多了百分之廿一。

重聽者失智的風險比一般人多百分之六十，因為聽不清楚時，大腦必須花更多的時間和精力去處理聲音，認知負荷變重，就影響了工作記憶和其他認知功能。

聽覺是我們最早成熟，最後離開身體的感官，一定要好好愛護它，因為它要伴你一生。

（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）