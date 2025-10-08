辛翠玲／大國博弈下 阿根廷的避險之道

在美國高舉高關稅與單邊主義，國際秩序走向碎片化，各國疲於應對之際，阿根廷卻成為少數華府積極示好的對象。

阿根廷之所以得到川普青睞，核心原因之一在於總統米雷伊的政治路線與川普主義高度契合。米雷伊主張小政府、激進自由市場主義，並對傳統國際組織抱持懷疑態度。甫當選即表明不加入擴大的金磚；今年初又宣布退出世界衛生組織之舉，與川普的立場相呼應。此外，川普第二任期明確以「主導西半球」為核心戰略目標。支持阿根廷，亦有鞏固美國後院之意。

美國獨厚阿根廷之處，具體可見。川普在聯合國大會上公開與米雷伊會晤，盛讚其改革，提出實質援助。美國財政部長貝森特透露，華府正考慮提供二百億美元的貨幣互換協議，甚至可能動用外匯穩定基金購買阿根廷債券。同時，美國正討論將阿根廷納入免簽證計畫。連串的禮遇，訊息明顯：阿根廷是美國重塑西半球秩序、確立區域主導地位的展示櫥窗；華府需要能公開站隊、政治立場鮮明的夥伴。

事實上，在國際舞台上亮眼的米雷伊，國內處境卻舉步維艱。他推動的緊縮與自由化改革，雖然一度獲得國際金融市場的肯定，卻在國內引發激烈的反彈。民眾不滿購買力下降、強大的工會和反對黨持續杯葛米雷伊的休克療法，多項關鍵法案在國會難以推進，近期的地方選舉米雷伊更是慘敗。這種內外政治反應的不對稱，形成極為諷刺的反差，也迫使米雷伊政府必須在外交上爭取最大的回報，例如藉美國提供的金融安全網，緩解國內經濟壓力、並用為維持政權穩定的重要籌碼。

然而，故事的另一面是，儘管戰略靠向美國，米雷伊卻以「戰略親美，務實和中」的避險策略，周旋美、中兩強之間，試圖極大化外部利益。

今年九月，米雷伊政府短暫取消大豆與玉米出口稅，以刺激出口、換取急需的美元外匯。中國立即在短短數周內大幅下單，採購超過一百卅萬噸大豆。同時，中國幾乎沒有從美國進行同期採購。金融領域亦是如此。今年四月，阿根廷中央銀行與中國人民銀行續簽人民幣互換協議，將已啟動的五十億美元額度延長至二○二六年中，有效緩解阿根廷的外匯儲備壓力。與中國的金融連結，在實質上也構成對美國援助的戰略對沖。

美國對此頗有微詞，亦曾施壓米雷伊，要求其表態。部分共和黨議員質疑，在美國提供巨額金融援助的同時，阿根廷卻將大豆大量賣給中國，這是否形同間接補貼競爭對手？美國農業團體也批評，阿根廷的免稅出口政策壓低了國際價格，損害美國農戶的利益。即便如此，阿根廷仍持續雙向操作。一方面積極回應美國的戰略主張，並獲得美國背書的金融安全網與國際正當性支持；另一方面，務實地透過與中國保持經濟與金融合作，以保留更大的迴旋空間。

阿根廷這種謹慎的平衡做法，未必可長久，但卻可能是該國在碎片化的國際秩序下，所能做出的最適選擇。而其經驗也顯示，地緣政治並不總是零和遊戲；在雙重依賴下，仍有可能務實兼顧經濟需求與戰略彈性。阿根廷模式未必可複製，但也提醒各國：與其一味選邊站隊，不如在壓力與依存的複雜網路中，開拓出屬於自己的戰略餘地。

