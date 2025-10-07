林中斌／川普團隊 抗中靠邊

「川普政府的抗中派在失勢中」是今年七月廿日紐約時報的標題。原因是「川普在追求一個更為強勢的北京」。

九月十八日，華盛頓郵報登文「川普暫停四億美元的對台軍援」：自從重返白宮，他對中國和台灣發出矛盾的訊息－四月發動對中貿易戰，卻又指責台北偷竊美國的半導體工業。川普政府取消了台美國防高層官員會晤，阻礙賴總統八月計畫前往紐約和達拉斯‧‧‧

川普第一任軍售台灣一百億美元，目前卻暫停四億美元軍援。他對台前熱後冷，對比強烈。

相對川普在軍購上「熱中冷台」的姿態，在外交上國務院屬下的美國在台協會（ＡＩＴ）卻有「捧台貶中」的發言。不具名ＡＩＴ官員於九月十二日表示，包括開羅宣言、波茨坦公告及舊金山和約等文件，均未決定台灣最終的政治地位。十天後，美國國務卿魯比歐偕同日、韓外長表達對台灣參與國際組織的支持。

九月十九日，川普與習近平通話，透露明年初將訪中。此外，下月川習可能將在南韓ＡＰＥＣ場邊會晤。雙方遲早將談判交易。在各取所需之後，台美軍購會恢復往年常態，或美暫停對台軍援將成「新現實」？

跡象顯示，川普「熱中冷台」的意圖似乎超過「捧台貶中」的言詞。展望前景，川普1.0中國政策的「圍堵爭霸」可能移向川普2.0的「對話平衡」。（作者為華府喬治城大學外交學院前任講座教授，曾任國防部副部長）

●川普核心避戰固內：

今年二月十九日南華早報登載川普長子唐納說：「在中國議題上美國必須避免捅龍」（poking the dragon），並呼籲參議院通過柯伯吉負責戰略的國防部次長任命。「避免捅龍」正是柯從去年八月二日外交政策播客便開始呼籲的方針。參院質疑柯由之前的抗中鷹派變軟，審查時多所刁難。竟然靠副總統范斯自參院主席身分移降，為柯護航通過任命。

其實，原來反川普的范斯，是長子唐納拉入川普陣營核心的。去年七月十一日紐約時報刊載「唐納川普營建ＭＡＧＡ核心，從范斯開始」。

柯伯吉主筆的「川普2.0國防戰略」八月底出爐，根據九月五日美媒Politico報導，優先保護美國本土及西方高於圍堵中俄。柯近年來主張美國沒有資源應付三線作戰，他二月對參院說：「台灣對美國重要但非關存亡。」柯要求日、韓、澳洲增加軍費，正是美國自己避戰中國的準備。

長子唐納、副總統范斯、柯伯吉，是川普多面貌對外政策的實際核心。

●對中均衡取代圍堵：

九月三日中國閱兵展現軍力。六日，中國國防部長董軍應約與美國國防部長赫塞斯視訊對話。次日，雙方外交首長通話。美方積極對中展開對話，反映軍力對比變化的新現實。

柯伯吉去年八月在Foreign Policy Live說，美國外交應以亞太為首、中國為重、經濟超過軍事；中美關係應為「勢力均衡」，而非生死爭霸。巧的是，民主黨中國政策巨擘坎伯暨專家杜如松在九月七日紐時呼籲：「我們對中國應該爭取均衡，因為無法圍堵。」

不只是川普團隊裡抗中鷹派靠邊站，美國兩黨的新中國政策共識也逐漸浮現！（作者為華府喬治城大學外交學院前任講座教授，曾任國防部副部長）