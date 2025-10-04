葉匡時／團結要向前看，互批只會往後退

賴總統上任以來，最常說的一個詞彙可能是「團結」，不少政客似乎也很愛講團結。但一年多來，台灣人黨同伐異的問題卻日益嚴重，似乎離團結漸行漸遠。正如老子所言：「天下皆知美之為美，斯惡矣。」政客們愈講團結，愈反映台灣是分裂的地方。

為什麼會有這樣的現象呢？當然有很多原因，但一個重要原因是具有影響力的政客們，陷入你死我活的零和遊戲，在意的只是如何把對方弄臭弄爛，卻不在意如何合作解決問題。因此，政客們論政的主要內容集中在批判競爭對手過去的言行，而很少討論到未來可以一起做什麼。如果政客們能多討論政策、少批判對手過去的言行，也就是多對事評論、少對人批判，要團結人民應該容易得多。

以行政立法兩院、中央與地方相持不下的「財劃法」為例。該法因財政分配公式爭議，導致三四五億統籌分配款無法分配問題。行政院認為這是立法院的疏忽，應由立法院自行解決，行政院不願做出任何修正提議。反對黨則認為行政院怠忽職守，為何一直未提出「財劃法」修正案，卻放任立法院主動提案而毫不作為。不同政黨的地方首長們又相互批評，質疑擔任過中央大員的地方首長，為何過去在中央任職時，沒促成法案修正。徒然相互指責對方在過去曾犯什麼錯誤，能解決「財劃法」的僵局嗎？當一方指責另一方時，只會激起另一方的強烈反擊，並形成不斷上升的惡意螺旋，永遠解決不了眼前的問題。

要解決「財劃法」爭議的具體作法應是：大家暫且放下過去是非，面對現實，好好討論要如何在已修正通過的「財劃法」基礎上，進一步修正改善。賴總統如真的在意團結，或許可從這裡伸出團結之手。（作者為陽明山未來學社榮譽理事長）

再以能源為例。我們不必自欺欺人，當前台灣是否缺電應可很科學客觀的論證。只要台電能開誠布公地提供各時段的發電來源比例、備載容量、需量反應等完整資訊；特別是民間企業，用自己緊急備用的發電機具來生產電力所發生的頻率，與台電支付民間企業自行發電所付的費用（或所減少的電力供應）等資訊，應可很清楚地知道台灣是否有能源短缺問題。但是，如果要台電毫無保留把需量反應等資訊講出來，一定會引起反對黨的強烈批判，自然也會影響執政黨的支持度。因此，就算台電有嚴重的缺電問題，執政黨打死也不能承認，必須不斷掩飾能源短絀的問題，就無法客觀地面對未來的能源短缺困境。

如果此時反對黨宣示：讓我們來探討能源政策的挑戰，但不會究責過去的決策責任，我們只是希望台電能誠實提供真實的電力供給狀況，以利我們一起解決台灣未來的能源問題。這樣，台電與執政黨才比較可能無所隱瞞提供資訊。但，反對黨能做出這樣的團結聲明嗎？

「團結向前看，互批往後退。」其實是一種思維模式。我們常會懊惱反省自己過去犯過的錯誤，並期待時光可以倒轉，讓我們能重新來過。但是，已發生的事件無法重新來過，我們只能設法從現在的基礎上思考未來的途徑。在選舉時，參選各方通常是零和遊戲的競爭，用負面選舉的方法，相互批鬥對方過去言行，情有可原；但在非選舉期間，政府仍有很多政策必須各政黨團結合作。然而，政客們能放下已經無法逆轉的歷史事實，就事論事，共同面對未來的艱鉅挑戰嗎？