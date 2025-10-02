張延廷／「北約標準」是複雜的整合挑戰

國防部為緩解來自美國川普政府對台灣軍事預算的壓力，宣稱國防預算要在二○三○年前比照「北約標準」達到ＧＤＰ百分之五。行政院日前通過明年總預算案，國防預算總計九四九五億元達歷史新高，約占ＧＤＰ百分之三點三二。

依照國防部對預算的定義，係依照北約組織「國防開支的說明文件」，將國防支出定義為「國家政府為滿足其軍隊、盟國或聯盟軍隊的需要而專門支付的費用」。然「北約標準」的定義並不僅止於預算的挪移和釋疑。北約將標準定義為「經協商各成員國一致制定，並且由公認機構批准的官方文件，以利為盟國共同和重複使用提供了規則、指南或特徵，目的則在特定情況下實現最佳規律秩序」，以利各盟國互相輔助達到歐洲防務安全的目的。

有效且有效率的合作能力是北約組織多年來成功的基礎。為了進行多國行動，各國需要共享一套共同的標準，以確保相互理解和實際操作的規則或準則，涵蓋從彈藥大小到車輛軌距、再到部隊之間溝通使用的語言等等。簡言之，北約標準化是指「制定和實施概念、理論和程序」，以達到並維持互通性所需的相容性、互換性或通用性。

標準化影響作戰、程序、物資和行政領域。例如，制定戰役計畫的通用理論、海上艦艇之間物資轉移的標準程序以及可互通的物資（例如機場的燃料連接），標準化使北約成員國能夠彼此合作互通，避免重複建設，並促進更有效利用經濟資源。

北約軍事標準化局（ＭＳＡ）於一九五一年成立，幾十年來，隨著北約標準化工作不斷發展壯大，ＭＳＡ被其他幾個委員會和小組所取代，最終形成現在的北約標準化機構。至於標準化委員會（ＣＳ）在北大西洋理事會的領導下運作，負責制定所有北約標準化活動的政策和指導方針，其使命是在北約內部對標準化政策和管理進行領域治理，以促進盟國發展具有互通性和成本效益的軍事力量。

北約標準化辦公室（ＮＳＯ）負責發起、協調、支援和管理在ＣＳ授權下進行的北約標準化活動，負責協助北約軍事委員會制定軍事作戰標準化。其使命是促進北約標準化，以提高北約軍事力量的作戰效能。

如果沒有共同標準，北約的行動和任務就不可能有效率。合作夥伴對北約主導的行動和任務，只有運用北約在所有標準化領域（作戰、程序、物資和行政）久經考驗的標準組合才能成功。北約標準化後的軍事裝備，便可確保北約武裝部隊能夠有效率執行協同作戰。

北約標準化辦公室致力於為北約國防規畫過程提供標準化支持，實現完全互通性，並協調各國及多國部隊戰力發展，以應對各國盟軍行動和任務，提供標準化支援及增強這些部隊的互通。澳洲、日本、南韓、新加坡這些亞太國家儘管不是北約成員，但他們長年和美國定期聯合演習，早就熟悉「北約標準」，也因此才有所謂「小北約」的概念。國軍若想達到真正的「北約標準」，絕對不是僅憑預算編列障眼法就能讓實際戰力一蹴可幾升格的宣傳。（作者為清大教授、空軍前中將副司令）