陳冲／曬不到與看不到的奧秘

正值溽暑，友人自大陸旅遊回來，對當地防曬的各種招式，印象深刻，尤其是國外媒體一向討論熱烈的臉基尼（Facekini），更為驚艷。其實臉基尼不是新玩意，早在二○一二年，紐約時報就有一篇Dan Levin的報導，談到青島市海邊的防曬面罩，游泳時頭部只露出眼睛、鼻尖及嘴唇，對日曬防護周全，正巧當時法國發生布基尼事件及一堆訴訟，東西輝映，引起各界注意。

所謂布基尼（Burkini），是法國南部一些女性回教移民，在海邊包得密不透風，法國人即將burqa（回教罩衫）加上bikini，產生新字布基尼，地方政府對此穿著予以禁止，引發歧視爭議而涉訟。這些都是陳年往事，為何重提？只因今年八月下旬經濟學人雜誌報導，提到中共機關報人民日報，以臉基尼為例，批評社會上的「防曬焦慮」，認為公眾對如何防曬存在誤區，反應過度，經濟學人並預告臉基尼現象不會久存。

臉基尼會否長久存在？並不重要，倒是人民日報竟然會關心防曬焦慮，是否又別有其他焦慮？值得思考。持有台胞證的旅客，相信都有需實名購買交通票證（動車、輪船）的經驗，在進入閘口時當地居民可掃臉過關，而台灣居民卻須人工作業。合理推斷，全國十四億人口的長相已然存儲在一巨大的資料庫內，國民的移動，包括遷徙、旅行、通勤、甚至散步，理論上都在可掌握範圍內，咦！這豈不是喬治歐威爾小說一九八四的情景？Yes or No，要看相關制度是如何設計。

掃臉，其實是生物辨識技術的一種，早期因臉部辨識的精準度，比不上指紋、虹膜、或聲紋，還不普遍。本世紀以來刑事偵查影片中，人臉辨識技術，已屬常見，十餘年前國際航線機場通關更已普遍採用，最近國內銀行也擬採Face ID開戶，技術早已不成問題，但與其他生物辨識不同，臉部辨識在遠距離即可取得或運用，隱私及監控議題，就特別凸顯，難免染上警察國家的色彩。

中華民國一向重視人權，針對生物辨識有無違憲，早於民國九十四年就有大法官釋字第六○三號解釋，算來剛好屆滿二十年，值得大書特書。當時因戶籍法指紋建檔有否違反憲法第二二、二三條，大法官解釋文的用詞遣字極有彈性，論戶籍法卻又兼顧其他生物辨識方法隱私權的空間，是當年相當先進的解釋。簡單言之，國家若基於重大公益，蒐集「高度人別辨識功能」的生物特徵，應以法律為明確規定，並應符合比例原則，另應明文禁止法定目的以外的用途（例如：只能用於機場通關），不得濫用。

所以，臉基尼沒必要禁止，而政府如因公共安全或利益，蒐集或利用掃臉的資料庫，則應確實告知當事人相關事項，由民眾決定是否提供個資，實際執行則應嚴格依個人資料保護法第三、八條之規定內容辦理，換言之，當事人除被動由公務（或非公務）機關說明相關事項外，亦可主動要求停止蒐集、處理或利用，甚至可以請求刪除個資（這就是歐盟所謂的Right to be forgotten）。如此民眾無虞權益受損，公務機關也就不必有非分之想了！對岸法律如有相同或類似的規定，人民日報就無須旁生焦慮了！

曬不到，有防曬焦慮；看不到，有老大哥焦慮（Big Brother），但只要適當規畫，立法遠慮，就不應會有焦慮！（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）