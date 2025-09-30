葉銀華／經濟數字榮景的隱憂

行政院主計總處八月宣布台灣第二季經濟成長率高達百分之八，因而上修今年經濟成長率至百分之四點四五，在美國高額關稅的壓力下，這些數字代表經濟成長有榮景的跡象。然而，本文觀察近二年來的出口結構與變動，發現經濟發展不均衡可說是台灣的重大隱憂。

台灣經濟成長主要是出口所驅動，今年八月份出口金額的年成長率高達百分之卅四點一，且從今年三月之後出口成長率呈現增加的趨勢。就出口的產品結構，又以電子零組件和資通視聽產品為大宗。以今年八月而言，這兩類產品出口金額占所有產品出口總額的百分之七十四點八；但去年八月則是百分之六十四點五、前年八月僅為百分之六十點八。如果扣除這兩類產品，台灣其他產品的出口金額，今年八月的「年衰退比率」為百分之四點八，這是令人擔憂的數字，因為如果再考量出口產品的物價上漲，實質的衰退則更為明顯。

台灣出口不僅高度集中在電子零組件和資通視聽產品，且這二類產品也有高度集中的現象。以今年八月出口產品結構的細項而言，在電子零組件類，半導體占比高達百分之九十四點四；在資通視聽產品類，電腦及其附屬單元（筆電、電腦、伺服器、顯卡等）則占百分之七十二點八。綜合上述的數據，再加上出口有驅動投資的效應，台灣的經濟成長可說是集中在半導體、電腦及其附屬單元產業，其他產業並非如此，甚至有可能呈現衰退。

經濟發展不均的壓力，也在民間消費露出疲態的問題。由於人民在半導體、電腦及其附屬單元產業之就業人數畢竟是少數，倘若其他產業成長不佳、甚且衰退，則在這些產業工作的大多數民眾的就業與所得成長自然受限，因而影響人民的消費意願。根據主計總處八月的資料，預測今年民間消費實質成長百分之○點八五，下修至百分之○點七九，為「近四年最低的紀錄」。本文要強調經濟成長的動能可濃縮成「企業有出口投資與雇用、人民有所得與消費、再促動企業投資與雇用」，亦即經濟成長的所得乘數效果；然而經濟發展不均衡將使上述動能降速，甚或有斷速可能。

更進一步，川普四月初喊出令人驚訝的高額對等關稅，以解決他所謂巨大且持續的美國貿易逆差，但因美國也無法承擔馬上實施的後果，只好宣布暫緩實施九十日，並迫使各國與美國政府談判，提出補償美國的相關措施以求美國降低關稅。因此，我們觀察台灣的出口成長數據，必須考量是否存在廠商因應上述關稅暫緩實施期間之加速、提前出口的行為；若明顯存在，則未來出口成長就可能無法有如過去般的表現。今年四月到七月，出口金額的年成長率分別為百分之廿九點九、百分之卅八點六、百分之卅三點七、百分之四十二，而八月的出口金額年成長率為百分之卅四點一，對美國出口成長率則高達百分之六十五點二；不管是金額或成長率，台灣對美國出口皆居各國之冠。

政府在看到經濟成長數據榮景的表象，也要觀察到隱藏之經濟發展不均衡的問題。一般出口產業在今年五月開始受到美元相對台幣快速貶值的威脅，又要面臨接下來高額關稅的負擔，實為台灣經濟成長的隱憂，進一步衝擊人民就業機會與薪資成長，加大經濟發展不均衡的問題，值得政府正視、關注與提供合理協助。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）