周行一／「人心致富」vs.「投資致富」

在探索我的「全人均衡理財」思維的時候，一般人需要超越兩個傳統的觀念桎梏，才能真正理解「全人均衡理財」怎樣能夠幫助大家理財成功。第一個桎梏是，投資的目的就是要獲得好報酬！這個束縛人心的觀念非常難打破。我們身處的投資理財環境中，金融商品推陳出新，讓人目眩神迷。推出商品的金融機構使出渾身解數爭取投資人有限的目光，由於民眾在媒體中接觸到的多是新商品的介紹、商品分析（例如股票分析）、價格趨勢分析等等，讓人們益發以為投資就是選到好的標的賺大錢。

由於金融機構的股東也想獲利，在利益驅使下金融機構想盡辦法鼓勵投資人交易，在高舉資本主義旗幟的美國，權益ＥＴＦ的數目已經超過上市股票數目，美國媒體戲謔稱「菜的數目已經超過食材的數目」。而在貧富差距日益惡化的時代，社會彌漫著薪水趕不上物價、房價等悲情氛圍，導致以投資理財獲利取代工作所得的講法應勢而生，甚囂塵上，例如我曾在本專欄中論述過的存股迷思。

第二個難以克服的觀念桎梏是：人生最重要的是解決錢的問題，有錢萬事足！這兩個桎梏相互強化，驅使人們更想以投資快速致富。全人均衡理財提倡的是「人心致富」，而非「投資致富」，希望大家了解的是，我們從小就熟悉「選股（或選金融商品）」與「擇時（最極致的一種是當日沖銷）」這種投資方法，但是在長大的過程中，有看過很多親朋好友因投資理財致富而不需要工作的嗎？如果仔細回顧，反而看到的是不少人因為投資而追悔不及。

第二個桎梏就像是人體內的慢性疾病，傷害不會一天造成，但是發現問題時已痼疾難醫。投資人經常是經過了數十年後才發現多年的投資效果不佳，而且曾經擁有的快樂多數跟投資理財無關，反而跟職涯進步、家庭和樂、朋友同歡、探索興趣、身心健康、心靈寄託等有關。

「人心致富」指的是人的快樂是心裡的快樂，這種快樂通常跟物質多寡關係不大。大家都喜歡出國旅遊，大概很少人認為愈奢華的旅遊快樂感就會愈高，我參加過的旅遊團多數是經濟型的，團員興高采烈的程度，相信不會比朋友描述過的高級旅遊低（儘管聽他們講的時候我還是很羨慕）。當然，沒有錢會連經濟旅遊都變成奢求，所以人是需要錢的；理財的重點是如何經由理財讓人心富有，也就是把讓人快樂的因子（職涯、家庭、健康、朋友等）建築的更好，而非本末倒置想要「投資致富」。

「人心致富」是一般人都做得到的，利用理財規畫思考怎麼把錢花在職涯發展、家庭、健康；怎樣儲蓄得到一個一般人拿得到的合理報酬率，你的心一定會愈來愈踏實快樂。我所見過的這種「人心富有」的人，都有足夠的錢過快樂的日子，這就是全人均衡理財的精義。（作者為行珩全人均衡系統創辦人）