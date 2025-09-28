李清志／在名建築裡吃午餐

「在名建築裡吃午餐」是一部浪漫又有知識性的短篇日劇，劇中一位熱愛建築的大叔，與夢想開咖啡店的少女，因著對歷史建築的愛好，一同相約探訪日本城市裡的「乙女建築」，並且在建築中享用午餐，進而觸發對人生、友情與夢想的沉思，是一部頗受歡迎的日劇。

所謂的「乙女建築」（少女建築）是指那些能觸動「少女心」、引發怦然心動的建築美學，不僅限於女性，也能激起所有人的浪漫感受。當然劇中挑選的「乙女建築」都是城市中重要的歷史建築，因此這部日劇不僅吸引網美少女們喜愛，同時也是建築迷、歷史迷的愛劇。導演藉著鏡頭與空間氛圍傳達情緒，宛如一場視覺與心靈的散步，讓建築成為真正的主角。

為了更多地體驗歷史建築之美，暑假我到日本關西，也特別安排去名建築裡吃午餐；包括大阪的大林大樓本館、堺筋俱樂部、中之島公會堂，以及京都的祇園石大樓等。

建於一九二五年的大林大樓本館（ダイビル本館），由日本近代建築師渡邊節設計，為當時最華麗的現代辦公大樓，是「大大阪」（Grand Osaka）時代的重要地標建築。大樓建築因老舊朽化，二○一三年重建為 「新ダイビル本館」，重建時保留底層部分的歷史外觀，復原一九二五年的設計，上層則改為現代辦公大樓。底層大廳有幾家不錯的餐廳咖啡店，中午套餐都很不錯，能在名建築裡吃午餐，也算是「成就解鎖」。

中之島公會堂也是大阪重要的歷史建築，最特別的是，這座建築並非市政府出資建造，而是由大阪商人岩本榮之助全額捐贈；其宏偉華麗的程度為全日本之冠，可見當年大阪已是一座富裕繁華的現代化商業城市。公會堂建築見證了「大大阪」時期的城市榮耀，裡面也有不錯的餐廳，特別是中午限量提供的牛肉咖哩蛋包飯，是我每次去中之島必去品嘗的餐點。在這麼華麗的建築裡用餐，即便是牛肉咖哩蛋包飯，我都覺得美味異常。

能在大阪名建築裡吃早餐，也是體驗建築的另一種方式。一九三一年建造的堺筋俱樂部，原本是幢華麗的銀行建築，二○二一年整修後重新開放，闢為麵包坊及餐廳，提供豐盛早餐；在宏偉的銀行大廳用餐，空間中瀰漫著麵包烘烤的香味，加上香醇的咖啡，真的十分夢幻。餐廳還在原本的金庫裡設計了一個特殊座位，很適合情人求婚晚餐使用。

另一天我跑去京都下午茶，來到京都四条的「祇園石喫茶」，那是一幢昭和四十四年設計建造的建築，由建築師三澤博章設計，似乎是受到當年粗獷主義的影響，整體建築神似柯比意的廊香教堂。喫茶店的招牌名物是檸檬果凍，上面一坨奶油，吃起來甜甜酸酸，非常適合炎夏，在店內喝咖啡有種摩登時代的奇妙氛圍。

在名建築裡吃午餐，重要的不只是吃飯，也是享受建築空間。台灣最近盛行頒發許多美食評比，受到大家熱烈歡迎與關注，證明台灣真是個美食天堂。但台灣的美食評比幾乎僅聚焦在食物好不好吃，對用餐環境、衛生或服務態度就不是那麼在乎；而民眾似乎也只關注食物美味與否，追求味蕾的滿足而已。

事實上，美食的體驗不應只局限在味蕾，完整的美食體驗要追求五感的滿足；除了料理美味之外，環境的衛生、貼心的服務、合適的音樂及美感的氛圍等，都是需要同時注意的。在名建築裡吃午餐，不只是滿足口腹之慾，也滿足了一個挑剔的靈魂。（作者為都市偵探、建築學者）