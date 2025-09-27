魏國彥／馬太鞍溪 預知災難記事

花蓮縣光復鄉，萬人墨面，輾轉泥塗，心中茫然，無語問蒼天！

洪水引來口水，奪走十餘條人命，千家泥濘，有心人還在扯藍綠，辯論是溢流還是潰堤，是中央卸責、還是地方沒有執行好撤離。

九月廿一日是「國家防災日」，九月廿三日光復鄉形同滅村。而就在一個多月前，八月十三日朝野黨團協商會議上，立委要求及早處理堰塞湖，農業部長陳駿季說：「無立即潰堤危險」，因為，堰塞湖水面離滿水位還有五十公尺。是的，水還淺，不會潰堤，但是一個多月之後呢？八、九月不是颱風季節嗎？每次颱風來，花蓮、台東不是首當其衝嗎？去年四月三日花蓮大地震及餘震震鬆了多少土石？今年的颱風要送來多少風雨？沒有一點打算嗎？

九月十八日，西太平洋三颱齊生，編號今年第十七至十九號颱風，分別叫做米塔、樺加沙、浣熊，預報單位說：「短期來看，對台灣也沒有影響」。到了九月廿日，樺加沙兵臨城下，外圍環流在花蓮地區帶來超過七百毫米的雨量。

九月廿一日是「集集大地震」廿六周年祭，當年「世界銀行」評估報告認證台灣是天然災害複發型地區，地震、颱風、土石流、洪水，交相作用，台灣東部地區同時暴露在複合型災害的機率最高。農業部、內政部、參與評估的專家團隊不知道嗎？

堰塞湖不是一天就長成的，大山崩發生於七月廿一日。台灣密布的有感地震報告測站和強地動觀測網有抓到訊號，那幾天雲多下雨，能見度欠佳，衛星無法及時看見走山石落的具體範圍，雨過天青之後，衛星影像和Google Earth都清晰呈現堰塞湖的地形地貌。

觸發坍方山崩的遠因是去年的花蓮大地震，土石鬆動；近因是七月中旬的薇帕颱風帶來豪雨，複合型災難的布景已然就位。內政部很快就有了偵測與估計，堰塞湖壩體高度二百公尺，積滿水的水量會有八千六百萬立方公尺。台灣有科技能力，有偵測與計算的能力，缺的是防災、減災與避災的決策與方法。所謂天災，也有人禍的因素！

泥流大水灌到光復鄉的時候，姑婆與姑爺為了保護六歲的女孩小沂，兩人採取疊羅漢方式舉高她，將她托高至屋樑上方，然後雙雙沉沒在泥水之中，天人永訣。小女孩兩天後獲救，是救難隊聽到微弱呼聲，破壞石棉瓦屋頂尋獲救出的。

小沂命在旦夕的同時，民進黨籍立委王定宇在高層人士組成的ＬＩＮＥ群組中發動政治作戰，要行政院主動釋出「具殺傷力」的消息；林淑芬委員要求做成「死亡地圖」，以強化政治攻勢，並方便友軍側翼反擊國民黨。

對於奪命的自然災害，政府會監測，卻不能解決，眼看它發生、奪走生命，毀滅鄉鎮。政客能耐表現在冷血算計，熱烈上演。天災帶來的無助感正在民間蔓延，崩落的不只是馬太鞍溪上游的土石，堆積的不只是洶湧的堰塞湖水，而是人民的沮喪與憤怒。

愛如此短暫，而遺忘很長，全台灣的人都陷在泥濘中無法自拔。水慢慢退了，記憶並不流逝，傷痕在災後擴大。

「推動世界的不是幸福的愛，而是分離、悔恨的愛」。馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》中如是說。

（作者為台大地質科學系退休教授）