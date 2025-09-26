方祖涵／其實，美國也有體育班

在暌違廿九年後，台北市東園國小少棒隊終於在威廉波特少棒賽拿到世界冠軍。從市長到總統都致電祝賀，是少數台灣人能夠取得共識的歡樂景象。去年此時曾經在專欄提過，美國因為學童旅行棒球隊盛行，威廉波特本土參賽球隊實力不若以往，其實在本屆比賽就可以看出端倪。冠軍賽對手內華達州大多數球員都只打到旅行聯盟ＡＡ層級（跟職棒一樣，上面還有ＡＡＡ與大聯盟），當然不容易贏過體育班訓練出來的台灣代表隊。

「體育班不應該被廢除」，東園少棒總教練賴敏男是這樣呼籲的。他認為倘若學校廢除體育班會有很大衝擊，像是選手分散在各個普通班上課，這樣訓練怎麼銜接呢？新任運動部長李洋甫揭牌上任，他自己就是體育班出身，也對此議題持保留態度。昔日體育班弊病大家都很清楚，對小選手來說，幾乎是一種宿命。一旦進去，就等於把人生押在運動上，學業成績被制度性地放低標準，社會期待也跟著往下修正。體育班學生從小被告訴「你不是念書的料，你是練球的料」，於是教育和運動被徹底切割。

這種制度對國家來說很有效率，集中資源讓選手專心訓練，自然能夠獲得比賽績效，因此廣受共產與極權國家採用。可是從長期來看，卻是把孩子往單行道推去，一旦沒打出成績，轉身回到主流教育已經來不及。近年來隨著社會進步，取消體育班呼聲越來越高，而體制內改革也不斷進行，例如東園少棒就強調要選手兼顧學業。

說來或許讓人驚訝，其實，美國也有不少學童在體育班。

這些體育班大部分不隸屬正規學校，純粹是商業化訓練機構，為學童設計完整體能路徑，從基礎力量、爆發力，再到單項運動技能。學業部分，有些與線上機構合作，有些聘老師到場教學，大致是半天上課、半天訓練，與台灣體育班類似。但這些私立機構並不便宜，平均月費至少要三萬台幣。

或許有人會問，既然如此，台灣公立學校體育班不花家長一毛錢，有什麼要改變的嗎？

說到底，這就是選擇自由的問題。台灣體育班制度由國家設計，把「不愛念書的」孩子從小放上單行道；而在美國，要不要把孩子送進昂貴訓練機構，全是家長與學童自己的決定。你可以花錢買專業訓練，也可以選擇只靠學校資源，甚至只把運動當成課餘興趣。當然，美國方式也有問題，因為市場化意味著弱勢家庭會難以負擔，不過，至少選擇權還在學生與家庭手裡。

體育班存廢不是非黑即白的問題，或許它可以少數存在，但要讓學業要求不再只是形式，也要讓學生在運動之外依然有回頭路。而政府該做的，是提供平價多元訓練資源，讓家庭能依自身狀況自由取捨。如此既保留了選手養成效率，也兼顧教育的正義。這一切，在運動部正式上路後，更值得企盼。（作者為運動文學作家）