王正方／一分鐘的電影

進入網路世紀、ＡＩ時代，人人要求效率、速度，一分鐘的劇情片出現了。

怎麼可能？人世間起承轉合的故事，不論多簡單，六十秒鐘能交代清楚嗎？

「微短劇集」正在世界各地興起。一部微短劇通常有五十至七十集，每集一分鐘，製作成本約十五萬至卅萬美元，製作周期平均十五天到三周，有八天完成的紀錄。在互聯網平台播放，手機收看的流量愈來愈驚人。去年北美、歐洲、南美、東南亞、日韓等市場的微短劇總營收，包括付費和廣告，超過十二億美元，今年上半年它已經突破十點九億美元。紀錄顯示，廣受歡迎的一部微短劇，收入有數千萬美元。

有人預測：十年後全世界的微短劇市場，將接近五百億美元。這個數字近乎匪夷所思，去年全球的正規電影票房不過三百零五億美元。

目前全球智能手機使用者近五十億人，十年後將突破六十億，網路覆蓋人口從百分之六十五增加到百分之九十二。從幼童到老年人，每日瀏覽手機要以小時來計算。個個養成一種習性：廣泛搜尋，不求甚解，任何費時五分鐘以上的項目，多數看個標題就略過，繼續滑下去。微短劇標明一分鐘的完整故事，不妨姑妄一試，上了癮看五、六十集，不過一小時而已！微短劇若能持續吸引大量觀眾，前景未可限量。

微短劇源自中國大陸，幾年來在境內取得成功後進軍海外。拍攝基地以美國洛杉磯為主，雇用當地編劇、攝影團隊及演員，劇集以外語發音。據統計，今年中國有近千部微短劇集，赴海外拍攝。為長期不景氣的洛杉磯影藝圈，提供了百分之廿五的就業機會，演出微短劇集的好萊塢三線演員，日薪可以飆到一千五百美元。

老問題：一分鐘的電影，怎麼拍才能吸引觀眾呢？

關鍵在劇本。先確立觀眾對象，是底層社會、家庭主婦或中產階級？一分鐘內要有迭起的高潮，最好可以剪輯出兩到三個「爽點」來。微短劇的結構、情節、角色要很簡單，選大家熟悉的主題。多數微短劇就是為了迎合觀眾各式心理需求的產物。

幾部最受歡迎的劇集名稱：「報復的婚姻」、「與總統睡覺」、「離婚後的壞蛋繼承人重現江湖」；其他還有以「虐戀」為主題等。這些受歡迎的產品是編劇根據自己熟悉的市場，摸索出來的各式劇本。截至目前，最賣座的多以譁眾取寵、詭異荒誕、滿足成年人做白日夢的內容為主。因為時間極短，傳統電影中的情節鋪陳、氛圍營造堆砌、角色轉變、細說從頭等一概無用武之地。令許多影視工作者瞠目結舌，浩歎不已。

隨著科技的突飛猛進，持手機看微短劇集的普及率日漸提升，難以阻擋，能賺大錢的生意必然蓬勃發展下去。並不擔心它取代傳統電影，但日後微短劇集可能成為風靡人間的觀賞項目？一分鐘電影談不上益智、深層感情觸動，藝術欣賞等，因為它取材自人類大腦的最低公約數。

憶起林肯名言：「有什麼樣的人民，就有什麼樣的政府。」 效顰一句：「有什麼樣的觀眾，就有什麼樣的微短劇集。」（作者為電影導演）