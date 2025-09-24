陳立恆／台灣當棋手的機會來了

也許，川普真的值得一座諾貝爾和平獎。

當莫迪暫放中印邊境爭議，與普丁一起和樂出席上海合作組織天津峰會；當亞塞拜然總統與亞美尼亞總理一起站上天安門的城樓；當氣勢磅礡、整齊恢弘的九三閱兵帶著射程覆蓋全球的東風５Ｃ走進世界新聞頭條，我們看到一個國際新秩序的逐漸成形，也看到因為川普的關稅主義與外交操作，印證了當美國盟友更加危險的說法，轉而促使地球上另外半壁江山的國家們萌生另創新局的共同利益與集體追求。

在這個國際新秩序裡，我認為身為大國博弈中一枚棋子的台灣，也應該重新考量自己的利益與追求，特別是在關稅風暴之後。我們必須承認一個事實，台灣其實並不是美國盟友，但處境比當美國盟友還危險；它希望我們成為下一個烏克蘭，卻不會因為台灣的民主價值，就給予關稅減免，也不會因為我們站在第一島鏈的前哨位置，就提供最尖端的武器與系統。

而九三閱兵之後，我們還需要承認另一個事實，如果台灣繼續聯美抗中的路線，等待我們的結局可能不是烏克蘭，而是加薩了。屆時美國就算真的像當年越戰一樣派兵來台，中美無論輸贏，寶島無可避免變成一座廢墟，再談什麼台灣價值都是一場枉然。所以如果還有任何政黨團體覺得抗中保台才是台灣唯一出路，何妨自費辦一場「兩岸開戰，同意優先上前線」的切結式記名投票，恐怕開出來的同意票不到百分之一。並不是台灣人怕死，而是台灣人不需要找死；二○二五的世界格局已變，台灣也應該重塑一個基於國際現實主義的兩岸關係與國際定位。

所謂現實主義，就是身為恐怖平衡中心的我們，乾脆跳脫框架、化劣勢為優勢，反正按照某些學者專家所言，台灣是美澳日韓必須防衛的太平洋戰略要塞，所以無論我們有沒有增加國防預算到ＧＤＰ的百分之五，一旦台海衝突發生，為了嚴守台灣這個區域熱點，他們都將毫無選擇的出兵協防，那我們現在又何必花費民脂民膏在這些看來明顯不足以實際抗中保台的軍事採購上？

誠然，台灣還是需要積極爭取話語權，既然硬碰硬不行，軟實力或可出奇制勝。我們曾經是華人文化的武林盟主，雖然因為「去中化」的緣故自廢武功多年，我們重拾以中華文化資本為底蘊的看家本領猶為時未晚，現在正是台灣從棋子華麗轉身為棋手的不遇良機。

君不見對於大陸而言，台北故宮比先進製程重要太多，前者無可取代而後者指日可待，中華文化才是我們與對岸平等對話的優勢核心，也最有希望武裝成我們未來的「金穹系統」。

以目前美國拖欠我方六千五百多億的軍購為例，相當於台灣廿年的文化預算，就應該轉投資到我們的文化事業上。當然不是資助為某些特定團體服務、連台灣本島都傳播不開的內宣工具；而是從基礎教育、出海補助到觀光配套著手，培養真正可以打動對岸市場、開拓華人世界的戲劇、音樂、設計作品。培育既可反映時代精神、又能引發華人共鳴的台灣文化人才與作品，重新拿回華人世界的文化話語權，我們才有機會以棋手的身分，讓台灣為支點，以文化為槓桿，舉起沉重複雜的兩岸關係，共享廿一世紀國際新秩序下屬於全球華人的和平與繁榮。