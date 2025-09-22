陳力俊／IC薄膜研究領航人 杜經寧院士

八月卅日驚聞杜經寧院士在洛杉磯辭世，心中一時只湧現「天人同悲」四字。經寧兄的離去，不僅是學術界的重大損失，更令相知數十年的友人深感哀痛。

杜經寧院士大學畢業於台灣大學機械系，赴美深造，師事哈佛大師滕博教授，取得應用物理博士學位。其後長期服務於美國ＩＢＭ華森研究中心，直至一九九三年轉任加州大學洛杉磯分校（ＵＣＬＡ）材料系教授。彼時ＩＢＭ華森研究中心與貝爾實驗室並稱科研聖地，杜院士不僅是學界翹楚，更是華人研究員中少見的高階主管。他治學嚴謹，謙沖為懷，在國際材料科學界早已享有盛譽。

我與杜院士的緣分始於一九八○年。當時我在康乃爾大學擔任訪問學者，從事半導體元件中金屬薄膜研究。杜院士與康乃爾材料系梅爾教授同為該領域巨擘，亦是摯友，兩人合開相關課程，使我得以結識杜兄。自此結下長達四十五年的深厚情誼，也因他的引介，開啟了我此後廿年間的重要研究方向。而他長期為半導體元件中薄膜材料領域領航人，在個人研究中賦予莫大的助力。

回顧與杜院士的交往，歷歷在目：一九八四年，他邀我赴美國材料研究學會研討會發表受邀演講；一九八五年，他促成滕博教授以及另一位世界級大師來台開設「材料相變化」課程，為清華學界帶來難得啟迪；一九九一年，我們為頂尖回顧期刊《材料科學報告》合撰「磊晶金屬矽化物」專文；次年他與梅爾教授共同出席「中國材料學會」大會並作主題演講。一九九二至一九九七年間，我們又共同擔任國際期刊《材料化學與物理》主編，持續合作無間。這些經歷不僅是學術上的佳話，也是華人學者逐步登上國際舞台的縮影。

一九九三年起，杜院士轉任ＵＣＬＡ教授，其後並擔任多年系主任，繼續開枝散葉。二○○二年當選中研院首位材料領域院士，更是對他學術貢獻的肯定。二○○九年，他還特別接待我率領的國科會駐美科學組訪問團。二○一六年退休後，他返台擔任交通大學台積電講座教授，主持與台積電合作大型計畫，並在二○一九至二○二一年擔任玉山學者。這段期間，由於清華與交大比鄰，我們互動日益頻繁，不僅常一同參加中研院評議會，也結伴旅遊海南島、緬甸等地，甚至數度於農曆春節在寒舍共享年夜飯。這些溫馨時刻，成為記憶中最珍貴的部分。

杜院士晚年仍持續貢獻學界，二○二一年受聘香港城市大學講座教授，直到今年七月返美前仍活躍於學術場合。今年八月原訂來台講學，卻因病情急轉直下，未能再見最後一面，成為無可彌補的遺憾。

在我心中，杜院士既是良友，也是貴人。他不僅以卓越的研究與教學奠定國際聲望，更以溫和謙厚的人格，贏得學界與朋友的敬重。他的一生，正是華人學者如何以專業、品格與努力在國際舞台立足的典範。

杜經寧院士的音容笑貌，將長存於所有認識他的人心中。他的逝世提醒我們，學術之路並非僅是論文與成果的堆疊，更是一種人格的實踐與典範的傳承。謹以此文敬悼杜經寧院士，並寄望後進繼承他嚴謹治學、謙沖待人的精神，讓這份典範長續不絕。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）