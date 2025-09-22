魏國彥／我那小小多坑谷的國家

說到土壤，多數人想到的是農地，是田園風光，是「田園將蕪胡不歸」的浪漫鄉愁。然而台灣多變，我們這小小多山的島嶼，已經面目全非；現代陶淵明，不想為五斗米折腰的時候，回鄉已經沒有可躬耕的田野，少了嫵媚的青山。

話從十多年前說起，我擔任環保署長期間，多次受到立委質詢，要求將被禁止耕作的汙染農地開放成為光能發電的場地，以免浪費土地。我義正詞嚴地婉拒，答以地主必須清除汙染物，恢復原狀，才能開放使用，因為惡例一開，一塊土地會被剝三次皮：先盜採土方砂石，繼而回填廢棄物，再以「不適農用」為藉口轉為光電場地。一雞三吃，農人不種田，成為土地殺手，還得到光電利益獎勵，將造成連鎖性道德風險，帶來全國的農地危機。

十年後，這樣的噩夢在高雄市連續爆發，不少農地、林地被挖成坑洞，又回填以營建廢棄物。最近展現在眾人眼前的是「美濃大峽谷」，還不只一處，先是吉洋里的土地被挖成深達廿五公尺的深谷，被國民黨籍立委柯志恩揭發；又發現附近的溪埔寮社區水源地旁農地也遭盜採土方，並回填營建廢棄物。經舉報後，檢方查出八處巨坑，查扣十五台怪手，累計重罰一千四百三十萬，二位廠商聲押禁見。美濃並非偶發個案，而是冰山一角，最近曝光的還有大寮農地濫倒、大樹統嶺段遭濫填，以及和光山五十一公頃林地遭剃頭改做光電場。

儘管高雄市長陳其邁震怒，已經太遲，我那小小多山的國家，已經成了小小多坑多谷的惡地。其他各縣市也有廢棄物堆成的農田階地，或新的小小群山。十年來，此起彼落的土地殺手，讓良田成荒地，讓山林變成光電板。

拉高視野來看，人類社會面臨七大生存危機，分別為糧食、水源、能源安全問題，加上氣候變遷、生物多樣性流失、環境生態功能殘破與疫病流行；這些問題的交集點是土地利用。面對這些人類的生存問題，學者已經將土地管理升級到「土壤安全」層次，關係著國家安全與地球永續。因此，當中央與地方螺絲都鬆掉的時候，當高雄市多塊土地受傷疼痛的此刻，「美濃大峽谷」現象已上升到國家安全層次；這絕對不是一個縣市環保局的問題，也不是經濟部地礦中心所能單獨承受的，所應被檢討的還有國家的能源政策、農業政策，及內政部的土地管理。

西方學者分析「土地安全」有所謂的五個Ｃ：量能（capacity）、狀態（condition）、資本（capital）、連結（connectivity）、法規（codification）。目前我們看到的「美濃大峽谷」現象主要的討論還停留在土地的狀態與量能，其實更要深究的是背後結構性原因，也就是資本（利益）的問題與相關的政策法規。所謂的「連結」是指所有的利害關係人如何恰如其分、清清白白地進入討論圈與決策過程，也就是社會參與及審議式民主中的政治過程。敏感的名嘴已經預言，南部縣市首長要換人做做看了。