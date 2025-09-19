楊志良／行政不干預司法，賴能做到？

賴清德總統在九月六日出席「律師節慶祝大會」時表示，「行政干預司法的時代已過去了」，獲得各媒體的大篇幅報導。賴總統從就任到今天，幾乎沒有做過什麼福國利民的正經事，更老是「講錯話」，例如「打掉雜質」說；去南部勘災，更被批屢屢失言。

好不容易這次總算似乎「講對話」了，但很遺憾，這句話隱含的真正意思，就是─到當天為止，他跟民進黨都一直在干預司法。

在台灣，司法的可信度似乎像ＴＶＢＳ八月時做的賴總統滿意度民調，百分之廿八，且未來可能掉至百分之十八。柯文哲是何等人物，他故意延遲交保，凸顯賴政府的邪惡，而將來在法庭上的攻防會更有趣。因為依據司法的鐵律，被告不證己罪，美國有一個案例，一名富商帶妻子乘著遊艇出海，將其推入海中，造成妻子溺斃身亡。富商後來受到良心譴責，自首投案，在法庭上，法官詢問有無屍體、證物、證人，結果一概從缺。法官無法判富商罪，只能裁示道：「這是你和上帝之間的事。」富商也只能繼續接受內心的懲罰。

在柯文哲案的法庭攻防中，不知有多少事證是檢察官透露給媒體、藉以製造輿論，再以各種理由羈押柯文哲等多人，因此很可能最後都罪證不足。柯Ｐ以七千萬元交保，檢察官還要提出抗告、再度聲請羈押，但法院仍維持交保裁定。檢調花了一年，上窮碧落下黃泉，至今似乎找不到可以讓柯Ｐ「一刀斃命」的證據，真是丟臉啊！辦事不力、浪費公帑，賴清德的民調支持度又不知要下降多少。馬上法院就要開庭審理，最後若是柯Ｐ無罪，不只是今日檯面上的司法界，執政者也顏面盡失。

大罷免期間，若干藍營黨部主任及黨工被羈押取供，而賴清德居然說出行政不再干涉司法！那就該停止政治清算國民黨黨工，讓司法回歸獨立。

某些法界人士受到政治介入干擾，無法秉公處理，譬如大罷免時期，藍綠都有死亡連署，卻只辦藍不辦綠，雙標判決，歷歷在目。還有些司法界人士，為了升官保位、產生偏頗，導致民眾用異樣的眼光看待司法人員，甚至將多位聲押柯Ｐ的檢察官照片公告上網，讓司法界受到恐嚇壓力。本人司法界的朋友，在聚會時面對不認識的同桌朋友，甚至不敢且羞於說出自己從事的行業。

讓一個國家的司法衰敗到無人相信，連殺人放火，包括惡意殺害尊親屬、夫妻、子女都不會被判死刑，人民為求正義，只得自力私刑救濟，賴政府下的司法公信力蕩然無存。本人早已為文指出，歷史不是當代者、更不是當政者寫的，有賴後世的論定；但賴清德不用蓋棺，幾乎已是中華民國史上最濫權的總統。

朝野各黨派應組成超級特別偵查組，對賴政府是否分裂台灣、是否獨裁害民，提出監督與批判，全民更要有共識：收買媒體、網軍及名嘴，甚至光明正大干預司法的現象，萬萬不能再重演。（作者為前衛生署長）