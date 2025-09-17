廖達琪／罷免權需要廢除嗎？

大罷免落幕，朝野政黨及其支持者經此一役，可能都覺得兵疲馬困、勞民傷財、何苦來哉？雖然目前究責多聚焦於綠營推動的時機，及無差別扣紅帽之極端不當，未將問題置於罷免權本身；不過，筆者也遇到幾個年輕朋友問起：罷免權為何不廢掉？所有民選公職人員都有定期改選或任期限制，如某人實在做不好，下次不投他即可，何需推動任期中的罷免？另外，民主國家資深如英美德法，或資淺些的日韓等，均未設有中央或聯邦層次的罷免權，台灣難道不能考量廢除至少中央層級的罷免？

第一時間，筆者就是搬出憲法第十七條「人民有選舉、罷免、創制及複決之權。」接著又表示修憲門檻非常高，即使想要推動，也很難通過云云！事後想想，此答法非常蒼白無力，需自我校正，回到民主義理的源頭思考。這裡先說答案，下面再敘明理由：依民主本意，罷免權不需要；依民主現實，有勝於無！

Democracy的兩個字根即代表「人民」（demo）及「統治」（cracy）。人類歷史到現在，被認為較貼近此一人民統治政體的，只有希臘雅典城邦；先不論他們合格的參政公民，限於卅歲以上男性自由人等，在落實人民統治這一原則，他們以抽籤及輪替，讓公民有許多均等機會參與行政、立法及司法等公共事務，選舉與罷免權不在他們的字典中；讓他們能參與做判斷的養分，則是希臘時代流行的對話與辯論。

公民參與的各式司法審判或年度五百人的立法會議，均有正反意見的辯難，雖也養出不少詭辯家，甚至誘導公民們做錯誤判決，尤其判蘇格拉底死刑，讓「民主」一詞千年蒙塵；但當代再拿出民主作為體制招牌、且要與威權專制畫出區隔，不能不直面民主就是人民統治的本意。民主喊得愈大聲，人民就更會反思：我做主了嗎？民粹主義也多少由此而生。

如何修補代議呢？罷免權並未列做選項，反而是「審議」，相當程度取法於雅典的對話辯難，讓人民能在有平衡資訊的情境下，經由隨機抽樣及本身同意參與重要議題決策。近期史丹佛大學講座教授James Fishkin的書「審議能醫治民主之病嗎？」強調他實驗推動近四十年的審議式調查，如何能醫治人民未統治的民主之病，重點是民主需人民參與選擇做決策；罷免是對人，人民管控仍是間接。純就應然面而言，民主愈落實，愈不需罷免。

民主的實然面，如上所述都戴著代議面具，為了讓面具更貼近民主的真實，尤其在較小的國家，如瑞士，積極推動對事的創制及複決權，卻未設有聯邦層級對人的罷免制度。台灣向來看重民主招牌，也不遺餘力推進民主落實；尚幸，國父孫中山先生有先見之明，早早提倡人民有選舉、罷免等四權，所以我們在全世界民主國家中，相當獨特的擁有中央層級的罷免權。

在我們距離民主本意的人民統治還相當遙遠之際，有罷免權應不是壞事！從這次大罷免的過程看來，激情、極化的不理性面雖然多不勝數，但正反各式資訊的流動刺激、各種辯論反駁的交錯，多少帶著審議色彩；人民在其中也主動或被動地捲入關切及思考，最後投票做了判決！目前看來，對朝野原來在立院中極端對立情形，有示警效果。試想如沒有罷免權行使，會是何景象？