馬凱／全球化減1 台灣何趨何從

自從川普高舉「讓美國再度偉大」的招牌回歸白宮後，全世界就擾攘不寧。「解放日」對世界各國祭出對等關稅殺手鐧，更導致促成全球經濟卅年繁榮盛世的全球化轟然斷裂。每個國家都手忙腳亂地面對從未想像過的經濟亂局，急匆匆地開放市場、降低乃至撤消對美關稅，並且以各種方式向美國獻媚討好、稱臣納貢。

以日本為首，慨然允諾獻出五千億美元鉅資，而川普更大剌剌地宣稱，這筆錢由美國隨意支配，而且九成利潤要歸美國。韓國也跟進獻出三五○○億美元，以爭取百分之十五的對等關稅。手腳遲鈍的台灣尚未提出朝貢條件，就被課以百分之廿高於日、韓的對等關稅，而且無法享受日本不疊加原有關稅的待遇。

於是全球化就在素來主導全球貿易的美國老大哥手中驟然崩解。各國莫不為全球化碎裂而憂心忡忡。台灣尤其如此，因台灣數十年來一直仰賴出口立國，從經濟起飛到目前維持經濟正常運作，莫不如是。狹小的國內市場早已不足以支撐二三○○萬人衣食營生。

這晴天霹靂似的偏高關稅，已經讓經濟走上衰退之途，百分之八十七的產業都苦不堪言；猶不止此，台灣作為生命線的半導體及資通產業，正等待川普號稱百分之一百的關稅巨斧何日落下；同時，美國二三二貿易條款所涉及的台灣產業更多，其更為偏高的關稅目前也仍在未定之天。台灣已不能緊抱美國大腿，放眼四顧，又該何趨何從？

更可怕的是，近來由於對岸阻撓，台灣未能加入任何一個區域協定，也幾乎未與任一重要的貿易對手簽訂自由貿易協定，在全球貿易巨海上求存，我們就像一隻四顧無援的孤鳥。因此一旦失去美國這個主要的出口對象，台灣看不到一絲曙光。

然而，這似乎尚未到窮途末路。美國上訴法院已宣告川普強徵對等關稅違法，可能無以為繼。日前正等待最高法院的最後裁決。全球似乎也燃起了一線希望。但川普卻老神在在，自認還有許多手段可以突圍而出。

即使如此，我們也必須認清一個事實：那就是儘管美國自絕於全球化，全球化並不因此破滅。因為身受對等關稅凌辱的各個國家，除了開放市場、降低關稅之外，莫不努力開拓美國之外的全球各國市場；甚至摒棄過往的嫌隙，與原本並不十分友好的國家改善關係。我們的近鄰日本、韓國與中國即其一例。

換言之，全球化並未崩解，甚至並未毀壞，只是由「全球化減１」所取代。也就是在美國的關稅壁壘之外，各個國家更緊密地連成一氣，進行比過去更積極的自由貿易。由於美國的進口總額只占全球的百分之十三；拋開美國，另外百分之八十七的進口額會更進一步擴大，除了盡可能吸收被刁難的不到百分之十的金額之外，將讓全球貿易進入另一個輝煌的新時代。

孤鳥台灣，失去依賴的臂膀，又將如何自存？只有一條路，奮力投入這股「全球化減１」的新浪潮中，求取更好的出路。眼前最大的障礙正是賴政府的「親美仇中」政策；親美既無出路，何不試著放棄「仇中」的神主牌？（作者為經濟評論者）