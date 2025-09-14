聽新聞
0:00 / 0:00

馬凱／全球化減1 台灣何趨何從

聯合報／ 馬凱

自從川普高舉「讓美國再度偉大」的招牌回歸白宮後，全世界就擾攘不寧。「解放日」對世界各國祭出對等關稅殺手鐧，更導致促成全球經濟卅年繁榮盛世的全球化轟然斷裂。每個國家都手忙腳亂地面對從未想像過的經濟亂局，急匆匆地開放市場、降低乃至撤消對美關稅，並且以各種方式向美國獻媚討好、稱臣納貢。

以日本為首，慨然允諾獻出五千億美元鉅資，而川普更大剌剌地宣稱，這筆錢由美國隨意支配，而且九成利潤要歸美國。韓國也跟進獻出三五○○億美元，以爭取百分之十五的對等關稅。手腳遲鈍的台灣尚未提出朝貢條件，就被課以百分之廿高於日、韓的對等關稅，而且無法享受日本不疊加原有關稅的待遇。

於是全球化就在素來主導全球貿易的美國老大哥手中驟然崩解。各國莫不為全球化碎裂而憂心忡忡。台灣尤其如此，因台灣數十年來一直仰賴出口立國，從經濟起飛到目前維持經濟正常運作，莫不如是。狹小的國內市場早已不足以支撐二三○○萬人衣食營生。

這晴天霹靂似的偏高關稅，已經讓經濟走上衰退之途，百分之八十七的產業都苦不堪言；猶不止此，台灣作為生命線的半導體及資通產業，正等待川普號稱百分之一百的關稅巨斧何日落下；同時，美國二三二貿易條款所涉及的台灣產業更多，其更為偏高的關稅目前也仍在未定之天。台灣已不能緊抱美國大腿，放眼四顧，又該何趨何從？

更可怕的是，近來由於對岸阻撓，台灣未能加入任何一個區域協定，也幾乎未與任一重要的貿易對手簽訂自由貿易協定，在全球貿易巨海上求存，我們就像一隻四顧無援的孤鳥。因此一旦失去美國這個主要的出口對象，台灣看不到一絲曙光。

然而，這似乎尚未到窮途末路。美國上訴法院已宣告川普強徵對等關稅違法，可能無以為繼。日前正等待最高法院的最後裁決。全球似乎也燃起了一線希望。但川普卻老神在在，自認還有許多手段可以突圍而出。

即使如此，我們也必須認清一個事實：那就是儘管美國自絕於全球化，全球化並不因此破滅。因為身受對等關稅凌辱的各個國家，除了開放市場、降低關稅之外，莫不努力開拓美國之外的全球各國市場；甚至摒棄過往的嫌隙，與原本並不十分友好的國家改善關係。我們的近鄰日本、韓國與中國即其一例。

換言之，全球化並未崩解，甚至並未毀壞，只是由「全球化減１」所取代。也就是在美國的關稅壁壘之外，各個國家更緊密地連成一氣，進行比過去更積極的自由貿易。由於美國的進口總額只占全球的百分之十三；拋開美國，另外百分之八十七的進口額會更進一步擴大，除了盡可能吸收被刁難的不到百分之十的金額之外，將讓全球貿易進入另一個輝煌的新時代。

孤鳥台灣，失去依賴的臂膀，又將如何自存？只有一條路，奮力投入這股「全球化減１」的新浪潮中，求取更好的出路。眼前最大的障礙正是賴政府的「親美仇中」政策；親美既無出路，何不試著放棄「仇中」的神主牌？（作者為經濟評論者）

川普 關稅 台灣

延伸閱讀

川普盟友柯克遇刺 「言論整肅」延燒美軍！傳國防部長指示幕僚處理

柏克萊配合調查「涉及反猶太主義事件」 提供多名師生資料給川普政府

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

拜倫曾讚「他真的太棒了」川普：柯克遇刺 小兒子很受傷

相關新聞

馬凱／全球化減1 台灣何趨何從

自從川普高舉「讓美國再度偉大」的招牌回歸白宮後，全世界就擾攘不寧。「解放日」對世界各國祭出對等關稅殺手鐧，更導致促成全球...

薛承泰／寄語新任衛福部石部長

大罷免鬧劇結束內閣小幅更動，較令人矚目是衛福部，新部長石崇良自衛生署時代服務迄今十七年，經歷豐富。猶記得當年筆者奉命擔任...

廖元豪／從律師節反思法律專業

九月九日律師節，雖然沒有被列為法定的節日或紀念日，但正副總統均有出席相關慶祝大會並發表演說，顯示這個專業的重要。然而，律...

王文華／AI也會「想太多」

更多資源、時間、努力，未必會產生更好的結果。

陳力俊／川普正在顛覆世界經濟秩序

自二次大戰以來，美國一直是世界經濟與政治秩序的主導者。它以「自由貿易」和「全球化」為號召，建立起龐大的多邊制度網路，不僅...

施振榮／AI啟動教育產業典範轉移新契機

古時的教育體制下，最理想的教育方式是能夠因材施教，例如私塾，由於學生人數相對有限，老師可以針對不同學生的學習情況給予差異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。