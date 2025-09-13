薛承泰／寄語新任衛福部石部長

大罷免鬧劇結束內閣小幅更動，較令人矚目是衛福部，新部長石崇良自衛生署時代服務迄今十七年，經歷豐富。猶記得當年筆者奉命擔任衛福部籌備召集人，石時任企畫處長，不僅協調龐大的衛生醫療體系，也照顧到他並不熟悉的社福領域。

當前衛福部除了需解決醫護人員吃緊、急診爆量、複雜的藥品與健保問題等，基於過去經驗，期待石部長也能正視台灣人口危機，配合內政部，找出問題的癥結；特別是過去的九年，何以生育率與生育量年年下滑，且幅度驚人？

以今年前八個月共七萬二七七八新生兒來說，比去年同期減少一萬三千人，降幅超過百分之十五，堪稱空前！今年僅有二月新生兒達一萬人，最近五個月都低於九千人。即使未來四個月每個月都能生一萬嬰兒，今年總生育量也難達十二萬人。

這些嬰兒是六年後的小學新生，是十二年與十八年後的國中與大學新生，這對各級學校招生衝擊有多大啊！許多學校會關門，周邊商業與房地產也會應聲倒地！更不用說，勞動力與國防軍力，影響是全面的、並瓦解國家的韌性。

前部長邱泰源曾提出搶救少子化方案，最近內政部也推出婚育宅與擴大租金補貼方案，這些都是正確方向，許多還行之多年，石部長應去了解為何沒有效，甚至每下愈況？

大家都清楚，在台灣，結婚與生育幾乎綁在一起。觀察近五年的結婚統計，結婚率偏低而離婚率卻是偏高，平均每年約十二萬對結婚，五萬多對離婚；簡言之，近年來每兩對結婚就有近一對離婚！

婚姻不穩定影響生育，同時也因為晚婚，結婚生了一胎，生第二胎機會因年齡也明顯下降，遑論不婚人口占比還持續上升。因此，政府更應鼓勵「適齡」結婚，然而，這談何容易？光是年輕人的經濟壓力就很棘手。

統計顯示廿五至卅四歲結婚與生育的占比年年下降，政府不妨針對他們來進行調查，了解生一或兩個小孩全家最起碼的開銷多少？有多少夫婦帶著小孩租屋？又有多少家庭為了省錢住在違章或頂加？他們的生活品質以及福利支持是否合宜？

生育率下降是全球趨勢，但台灣近年降得太猛了，目前只有韓國比我們低；不過，去年與今年上半年，韓國生育率呈現回升，這和近年結婚率上升有關。可是，台灣的結婚率仍起不來，對此衛福部能做什麼呢？

甫就任的韓國總統李在明，在競選期間提出「將兒童補貼的對象分階段提高到十八歲」，我們可以觀察這樣的經濟誘因能起多大作用？其實日本更早就有類似方案，安倍時期尚能維持一點四人的生育率，但近年來也開始下降，去年生育率降至一點二人，但仍是台灣的一點三倍之多！石部長您認為，台灣若要追隨日本，延伸育兒津貼到小學或中學畢業？還是，先了解日本政府對婚育的態度呢？

此外，按當前人口趨勢，年底台灣將步入「超高齡社會」，老人的醫療照護與生活需求必然持續上升。筆者認為，如何將「長照」變成「短照」才是核心議題！在政策上，了解人口結構並配合科技（ＡＩ）發展，推動健康老化與活躍老化，以縮短需照顧時間。石部長宜發揮醫護與社福的整合力，否則年年增加長照經費卻只能原地踏步。（作者為台大退休教授）