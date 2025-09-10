陳力俊／川普正在顛覆世界經濟秩序

自二次大戰以來，美國一直是世界經濟與政治秩序的主導者。它以「自由貿易」和「全球化」為號召，建立起龐大的多邊制度網路，不僅帶動自身繁榮，也推動全球經濟前所未有的成長。美國因此被視為「民族大熔爐」、「山上的光明之城」，霸權地位延續數十年。然而，進入廿一世紀後，隨著財政赤字擴大、製造業空洞化與對外戰事連綿，美國霸權出現結構性裂縫。川普再次上台，正是這種裂縫的極端表現，他以「顛覆者」自居，推動一系列挑戰既有秩序的政策，尤其在經濟領域，掀起強烈震盪。

今年四月，川普宣布對等關稅，要求主要經濟體對美大幅讓步，包括降低關稅、開放市場，以及數千億美元的投資承諾。除了中國大陸外，多數國家被迫妥協。這使美國有效關稅率在八月上旬攀升至十八％，幾乎是前一年八倍，亦重回大蕭條時代水準。川普陣營認為，此舉每月能為美國帶來兩百億美元收入，藉此彌補財政缺口並增加就業。但經濟學界普遍認為，這是對貿易原理的根本誤解。高盛分析指出，關稅成本最終多由美國公司與消費者承擔，且占比隨時間上升，汽車產業尤為顯著，福特與通用僅在一季就分別支付八億與十一億美元額外成本。

更嚴重的是宏觀影響。前白宮經濟顧問傑森．弗曼估算，美國今年經濟成長將因此減少半個百分點，相當於一千五百億美元的損失，且是年年累積的結構性衰退。換言之，川普以「立竿見影」的方式展示強硬姿態，實則是「飲鴆止渴」，代價龐大且持久。

更深遠的影響，在於川普摒棄了ＷＴＯ倡導的多邊主義，強推雙邊談判。結果是各國都要與美國一對一博弈，全球規則碎片化。這種「交易型外交」固然符合川普的商人邏輯，卻極大增加國際不確定性。各國雖短期讓步，但對美國信任感大幅下降。「經濟學人」直言：「川普自認在貿易上獲勝，但真正輸的是美國。」

此外，不可忽視「棘輪效應」：即便未來總統欲降低關稅，既得利益者仍會極力阻擋，因為他們已習慣於依賴關稅壁壘維持市場。長此以往，美國產業將愈發缺乏國際競爭力，陷入保護主義與低效率的惡性循環。

川普政策的另一後果，是加速全球經濟秩序的重組。中國大陸拒絕讓步，中美摩擦勢必升高。歐盟、日本與新興經濟體雖在談判中被迫讓步，卻也將更積極尋求區域合作機制，以分散對美依賴。這意味美國雖短期「贏得交易」，卻在長期戰略上自我孤立，領導力與道德高度大幅下降。

另一方面，川普的政策並非純粹出於經濟思考，而是具有明顯的內政動員功能。美國藍領工人因產業空洞化與收入停滯而不滿已久，川普藉強硬關稅政策展現「保護工人」的姿態，爭取支持。這種內政考量與全球經濟秩序間的矛盾，使其政策充滿短期效益與長期風險的張力。

孔子曾言：「放於利而行，多怨。」對等關稅正是典型例子，以利益為唯一標準，忽視規則、公義與互信，必然招致反彈。短期內或許能藉霸凌手段迫使他國退讓，但長期將使美國失去作為全球領袖的地位。

值得注意的是，雖然關稅短期仍在徵收，但八月下旬上訴法院已判多數措施違法，意味著在最高法院裁決前，關稅將成為全球經濟的關鍵不確定因素。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）