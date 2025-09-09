施振榮／AI啟動教育產業典範轉移新契機

古時的教育體制下，最理想的教育方式是能夠因材施教，例如私塾，由於學生人數相對有限，老師可以針對不同學生的學習情況給予差異化的教導。但在工業化之後，在現行教育制度下，學生進入學校學習知識，接受相對標準化教材的知識灌輸。

不過隨著科技日新月異的發展，學習學習知識的來源開始不限於學校傳授的知識，新一代的學生可說是數位原住民，他們更多的知識學習可能是來自網路，包括來自Google、YouTube、GPT分享的知識，成為未來學習知識的新模式。

甚至許多年輕學生利用OpenAI大模型來做作業，ＡＩ做出來的作業表現可能還比一些同學親自做的表現更為出色，徹底顛覆了傳統定義下的教育與知識學習模式。

且科技也讓知識的學習變得更有效，甚至可由學生自己掌握學習知識的主動權，這就是未來學習知識的新模式。

以傳統教學模式來說，學習效率絕對沒有辦法跟ＡＩ來做競爭。因此，對老師來說，未來老師的角色如何借重這些新科技，如何利用ＡＩ的分身來輔助教學，將是一門新的課題，讓ＡＩ分身變成老師的助教。

尤其老師個人的時間有限，無法兼顧到每位學生的個別學習需求，如果能利用ＡＩ建立老師的思維分身，讓學生與老師的ＡＩ分身進行對話，扮演原本老師「傳道、授業、解惑」的角色，在各種不同的應用情境下，滿足學生學習的需求。

這個老師的ＡＩ分身，就像是運動選手的教練，扮演陪伴學習的角色，可以帶領學生從一點走到另一點，會陪著學生一步步學習。

尤其面對每一個學生的學習目標都不相同，透過科技可以大量的客製化，依每個學生不同的聰明才智與興趣，以及不同的學習進度與目標，藉由ＡＩ實現因材施教的理想。

如此，教育就從過去的標準化，轉變成可以為每個學生提供客製化的施教，因此我說，未來ＡＩ將帶動教育產業的典範轉移，我也期待不管是老師或是整個培訓產業的從業人員，都可以掌握到這個新的契機。

對於ＡＩ，我的看法是，ＡＩ有海量的知識及智能，而且很聰明。不過，ＡＩ並沒有智慧，人腦才是活的，透過經驗累積可以產生智慧，但ＡＩ是很好的應用工具，也可以幫我們處理很多問題，當然也可以應用在教育領域的第一線現場，讓學生與ＡＩ對話學習。

未來人人都可以善用ＡＩ這個新工具，讓工作或學習都比較有效率，ＡＩ也可以呈現事情各種不同的面向與觀點，讓我們的思考更全面，減少可能產生的思維盲點，進而減少決策的失誤。

以我個人學習ＡＩ的經驗，如今已在GPT建立一個「Stan哥的王道思維分身─ＡＩ阿丹」，可以讓一般人與具有王道思維的ＡＩ進行對話，或在組織培訓中讓ＡＩ成為王道領導學的講師助教，提升學習效率。未來還將建立王道變革、王道會計學等等不同主題的ＡＩ分身，透過AI Agent，讓各種不同應用的ＡＩ分身無所不在。

ＡＩ未來將啟動教育產業的典範轉移，我們要及早善用ＡＩ科技，借重ＡＩ的智能，當我們的學習工具，以人為本，在典範轉移的過程，讓ＡＩ也扮演一個重要的垂直分工角色，最終還是由人來做最後整合的角色，為社會創造新價值。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）