名人堂／如何避免「望文生義」？

聯合報／ 洪蘭

有次我去偏鄉一所國中演講、推廣閱讀，題目是「文字對思維的啟發」。

我們的大腦有個促發效應，在看到字的一剎那，會活化跟這個字有關的所有詞彙；例如看到「光」這個字，在幾毫秒間，它會促發光明、光亮、光棍…，但「光棍」並非光的棍子，就像「風流」不是風在流動，這個成語詞彙就會另外促發了跟光無關、卻與光棍有關的「王老五」、結婚、媒婆、丈母娘…像個骨牌效應，一路推倒下去。

這就是為什麼聯想力是創造力的根本，閱讀可以防止大腦老化；明明是冰冷的字，卻可以在大腦中產生熱烈的感情。我告訴學生，閱讀活化大腦、防止失智，還可以增加自己的創造力，好處多多。

講完後，有一個學生舉手發問：中文英文的語法不同，英文有許多倒裝句，這會影響人的思維方式嗎？

我很驚訝一個國中生能問出這個好問題，會後便與她談了一些語文與思維方面的實驗，也介紹了一些我自己讀初中時看過的翻譯小說，尤其是夏綠蒂．勃朗特的「簡愛」，它讓我看到「人必自重而後人重之，自愛而後人愛之」。因為偏鄉沒有書局，我回台北後便買了一本「簡愛」寄給她。

後來在一次競賽中我又遇見了她，便問她看了書之後有何心得？想不到她竟說父親把這本書沒收了，因為他看見書名，以為是「簡單的愛」，便不允許她看。我聽了大吃一驚，竟有這種望文生義的人，連內容都不翻一下便武斷地說這本經典小說是「色情書」。

我和同事談起這件事，她笑說，現在望文生義的人比比皆是，國文科的期末考都不考翻譯題了，免得把自己氣死。她隨手翻開桌上的「呂氏春秋」說，連國君也懶得用大腦。

原來「呂氏春秋」裡有一則故事：宋國有一個姓丁的人，因為家中沒有井，所以每天都得去外面打水來用。後來家裡打了井，他就跟別人說：「吾穿井得一人。」意思是說，我家現在有了井，可以省去一個打水的人力了。但是這句話被人解釋成「丁家打井，從井中得到一個人」；一傳十、十傳百，連宋國的國君都相信了，遂把他叫去問。

我看了很吃驚，挖井怎麼會挖出一個活人來？這用大腦想一想便知不合理，但為什麼連國君也會相信？難道宋國人都無腦嗎？

原來大腦只有三磅，占體重的百分之二，卻用到身體二成的能源，為了節省腦力的消耗，便喜歡偷懶。大腦認為一個人會犯錯，但三個人不可能同時犯錯，所以會不加思索的盲目從眾。例如一個人站在街頭仰望天空，路人不會理他，可能還會嘲笑他白痴；但是當三個人都仰望天空時，別人就會停下腳步，抬頭看一下天上有什麼東西。

也就是說，當人們從不同的群組得到相同的訊息時，會傾向於相信；當他又把這訊息傳出去時，風向就形成了！這就是網軍可怕之處，眾口鑠金曾經奪去了一名戮力從公外交人員的命。

想到這裡，我很憂心，我們該怎麼去教學生，要他們提防這個既懶得查詢、又喜歡盲從的大腦，不要隨便去望文生義呢？

（作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）

中文 英文 失智 國文科

