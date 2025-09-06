鑽取海洋岩芯 充實核三安檢

八二三「核三延役公投」前一天，台電公司董事長曾文生表示「無論核三公投結果，均啟動自我安檢」。另方面，早在六月底公投成案之後，「全國廢核行動平台」召開記者會，邀請國內兩位地質學界權威陳文山教授與李錫堤教授，說明核三廠址的地質危險，相關發言披露在「廢核平台」與「綠色公民行動聯盟網站」，廣為媒體報導，也成為後來公投辯論裡反方代表的主要論點─反核少女手持圖板，顯示斷層直直切過核三廠。

在記者會上，兩位教授先表明，他們引用的資料來自台電公司的報告，分別為民國一○四年的「恆春斷層（含核三廠）地質概況」，以及一一一年的「地震危害與篩選報告：馬鞍山核能發電廠」。陳教授直言，根據報告的資料，「恆春斷層經過核三的大門，距離反應爐大概只有九百公尺，台電說是一公里，不管怎樣，反正斷層就是在廠區裡面，這是確定的事實」。

陳教授另外還「發現」了一條斷層，他展示了台電委託中興工程顧問公司調查的新剖面，「在D-D'剖面裡有一個很特別的標記，那是所謂的『剪裂帶』」。他強調：「我可以明白告訴你，那就是『斷層剪裂帶』，全名就是這樣。雖然一般人可能看不出來，甚至有些地質學家也會忽略，但我可以明確地說，這些就是地下存在的斷層結構。」

這兩條斷層如果真實存在，且具活動性，核三當然不能重啟。其實，台電公司與「核能安全委員會」近十年來，對於四個核能電廠的安全性做了許多調查與檢討，相關報告在網路上都能下載；問題在於，對於報告內容如何解讀？陳教授認為原報告語意模糊，他把「潛台詞」翻譯成「大白話」，他說：「台電沒有造假，他也老實告訴你，這邊的地層是破裂的、有斷層，在這邊有剪裂帶，其實這裡就是斷層。」

是台電太保守？還是陳教授太激進？論者質疑「從剪裂帶變為斷層」是否有過度解釋之嫌？有網民做成梗圖，戲稱為「民進黨版本斷層」。我要在此呼籲，曾董事長不能坐視不管，務必要對這兩條斷層仔細檢驗，不只為核三重啟與否把關，也要安定恆春居民的心；他們真的居住在三條活動斷層之上嗎？需要撤離家園嗎？

台電與核安會的報告，都指明恆春斷層向南延伸入海，延伸長度有廿公里。我建議，為了驗證恆春斷層的活動性，以及陳教授所稱「兩條斷層」的存在，台電在後續「自我安檢」中應加入南灣海域海洋岩芯的鑽取與研究，因為海底有連續的沉積，比陸地上有更完整的紀錄。檢測海底「斷層」兩側近萬年來「全新世」的沉積物，可以有充分海洋鈣質化石供作碳十四定年，將可究明究竟有無斷層存在？斷層的錯動量多大？甚至看得出活動頻率。

當然陸地上的研究也需精進，類似於研究花蓮米崙活動斷層，裝設光纖ＤＡＳ監測，解析度以米尺計；乃至在需要的地方，井下光纖與地表三維空間同步監測，也可協助尋找斷層。這樣的研究布局將可補充陸地上的槽溝研究成果（陳、李二位教授的專長），海陸並進相輔相成，斷層存在與否及其身世，即可弄得一清二楚。