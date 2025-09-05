葉匡時／我們需要什麼樣的部會首長？

賴總統執政一年來，終於在大罷免慘敗後，啟動了民眾期待已久的內閣調整。我相信不論是新任、留任或是去任的首長，他們一定都有心做好工作，但是基於種種原因，不少首長卻無法如願而遺憾去職。容我仿效《安娜．卡列尼娜》的經典名句：「成功的部會首長都有相似的素養，失敗的部會首長各有其失敗原因。」部會首長要有什麼樣的相似素養才能不負眾望呢？

除去那些最起碼的要求，例如，沒有品德爭議、一定程度的資歷與才智等，一般人會認為首長要有足夠的專業能力。然而，一個部會所涵蓋的業務範圍極其廣泛，很少有人能具備各個業務的專業，例如，經濟部的業務包括工業、商業、外貿、能源、水利等等，怎麼可能找到樣樣精通的部長來帶領經濟部？我們有相當優良專業的文官，部會首長如能善用既有的文官，專業能力並非關鍵。真正的關鍵因素是部會首長應有領導素養，我在此提出四個最重要的，供現任或未來的部會首長們參考，讓台灣再次偉大。

第一個素養是「思想要正」。孔子說：「政者，正也。」正是政治的首要基礎，不只是指做人處事的正直，更是組織定位的正。部會首長應清楚認知，中華民國不是美國屬地，不是日本殖民地，不是中國共產黨的附庸，當然也不是台灣國的替身。如果這個思想不夠正，其政策方向就有如浮沙建塔，難以找到紮實的基礎，國際、兩岸乃至國內的政策會推行不順，也是理所當然的結果。正直的部會首長，應把國家利益置於政黨利益之上，政黨利益置於個人利益之上。「子帥以正，熟敢不正。」相信只要賴總統能以正治國，各部會首長自然不敢不正，政策推動也將順利很多。

第二個素養是「見識要廣」。「井蛙不可以語海，夏虫不可以語冰。」見識廣的意思是見過很多場面，接觸過很多高人，讀過很多書，走過很多地方等等。在很多國際或社交場合，見識不足的官員很容易被一些排場驚嚇或威逼。在財富導向的社會，見識不廣的官員也容易被金錢美色誘惑。見識廣才能舉重若輕，不為利誘，不受脅迫。

第三個素養是「心胸要寬」。「河海不擇細流，故能就其深。」部會首長要仰仗專業文官執行政策，一定會碰到用人選擇的挑戰。如能選擇與自己關係好又有能力的人當然最理想，但這世界很難完全符合自己的理想。首長要選擇有才能卻未必聽話的人，或選擇很聽話但才具不足的人？心胸寬的首長，會知道受民之託，為國舉才，而不是只用自己人。只要能把工作做好，榮耀自然歸於首長，工作做不好，堅持用自己人又有什麼意義？

第四個素養是「手腳要勤」。「業精於勤荒於嬉」，國之重臣，不能只想與人「快樂在一起」，要勤走基層，了解民之所欲。不論理想有多好，做人有多成功，首長成敗的最終檢驗標準在於是否有強大的執行力來達成應有績效，關鍵在勤於走動與追蹤考核。剪綵開幕總令人欣喜，而執行工作則常使人心煩，因此，很多政策或業務在剪綵後就無疾而終。首長手腳勤快，部屬自然不敢怠惰，執行力才能展現。

以上四個素養，思想正、心胸寬以及手腳勤都是觀念問題，只要轉念徹悟就能做到，唯有見識廣需要沉澱積累。在台灣，具有這四個基本素養的人未必難找，但究竟是什麼原因，願意挺身而出的人卻很難找？（作者為陽明山未來學社榮譽理事長）