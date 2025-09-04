林中斌／習近平穩嗎？

二○二四年秋，一位網紅舉證確鑿的說習近平已被軍委會副主席張又俠架空。張掌軍權僅次於習。目前領軍將領多為張之舊屬。

年底，我請問一位留學西方後返回大陸任職國際企業卻私下反習的太子黨：習近平穩嗎？他答：穩得很！

今年三月，我又問一位留美後深耕大陸國營企業卅年、返台退休的朋友同一問題。答案依舊。

然而，相反跡象不時冒出。去年軍報和黨報似乎互鬥。一五年一月廿八日，《解放軍報》曾經闡述「全國武裝力量由軍委會主席（即習近平）統一領導指揮。」但去年十二月九日《解放軍報》變調：「由黨的集體而不由個人決定重大問題，已經形成一個傳統。」統一領導，變調成集體領導！六日後黨刊《求是》雜誌發表習近平的文章。他承認「…黨內出現…矛盾和問題。必須以刀刃向內的勇氣…消除各類消極的影響。」

今年八月廿九日，重慶大學城晚間出現投影巨幅標語「推翻共產黨暴政下台」逾五十分鐘。發起人戚洪先設定操作，隨後赴英。

根據總部在美國（Wilmington, Delaware）的中國研究（China Media Project）今年七月十日報導，比較二三及二四對二五年一至七月習近平在《人民日報》的曝光率，廿五年比前兩年下降百分之十四。但是黨內僅次於習的李強總理，曝光率下降更多：百分之二三○。習雖仍居領導地位，今年上半，習的權威似經衝擊。市場疲軟、失業嚴重是可能原因。

然而近來，國際媒體紛紛看好習近平。

●七月廿六日《經濟學人》：「習近平將進入新的領導階段，他的權力不會比之前少。」（His leadership may enter a new but no less powerful phase）。習因分權給李強、蔡奇、丁薛祥所以露面減少。然而打貪人數持續上升。

●八月廿日《紐約時報》：「習近平可再掌權十至廿年。健康許可，其他領導繼續效忠是條件。」

以上相較三年前十月中共二十大之前國際看法，對比突兀。

●二二年九月十七日台灣某大報國際新聞版：「民窮兵疲 習近平中國夢變白日夢」。

●二二年九月廿二日同報國際新聞版：「二十大前四大昏招 專家看衰習連任」

目前習權更穩，原因有五：

●北京「中央警衛團」前身為保護毛澤東的「八三四一部隊」，現在負責保護習，但也保護及監視其他一線領導人包括張又俠。他們造反幾乎不可能。

●川普對中貿易戰，激發中國群眾愛國意識，提升對習向心力，限制反習勢力的擴散。

●中方祭出稀土出口限制，川普猛增關稅的要脅受制。三輪貿易談判下，依然無果。相較一八年川普貿易戰重創中國經濟。習近平威望上升。其他中美較勁下，北京立於不敗者，尚有：

●習十年前宣布的「中國製造二○二五」，在一八年川普發動貿易戰打壓下於二四年四月已完成百分之八十，去年底全部完成。包括電動車、機械人、再生能源、超美兩百倍的造船業等。

●中國超越美國的先進武器已陸續出爐，包括極音速導彈、六代戰機等。

●川普驅離盟友，反而擴增北京國際聲勢。例如，一度親美的印度移向「龍象共舞」。

