蘇益仁／早期失智防治 健康台灣下一道必考題

每年九月的全球失智症月，提醒各國正視這日益嚴峻的挑戰。美國衛院甚至稱其為另一「登月計畫」，顯示此病已上升至國家戰略層級，對邁入超高齡社會的台灣而言，失智症正成為首要健康議題之一。

推估顯示，二○二四年台灣六十五歲以上失智人口已逾卅五萬人，以阿茲海默症占逾百分之五十六為最大宗。同年，每三位六十五歲以上失蹤者中，就有一人患有失智症。預計至二○四一年，失智人口將突破六十八萬，間接暗示約有六十八萬個家庭需承擔長期照護責任。這不僅造成醫療與健保財政壓力，更深刻衝擊家庭結構、勞動力與社會穩定。

失智症診斷困難，死亡率常被誤歸其他疾病，加上治療成效有限，使政策長期聚焦社福與長照，而非醫療。據統計，二○一四至二四年間，失智症死亡率增加百分之一六○，對比糖尿病同期下降二成六，顯示其公衛緊迫性快速上升。二○二四年失智症更攀升為全國第十一大死因，進入前十大死因只是時間問題。其影響橫跨醫療、家庭、經濟與社會制度，被形容為「黑洞疾病」並不為過，若不及早應對，台灣將面臨難以承受的失智海嘯。

失智症特性在病程長、不可逆，且尚無法根治。失智症直接成本涵蓋診斷、住院、藥物與長期照護等支出；間接成本則包括家庭照顧者退出職場、生產力下降等社會性損失。據衛福部與美國推估，台灣失智患者每年平均醫療支出約為非失智患者一點六七倍，急診與住院風險各高出一點三八倍。若每位患者每年照護支出為卅至五十萬元，未來數十萬患者將造成「千億級」長期財務壓力；單靠健保與長照難以承擔，失智症勢將成為財政黑洞。

面對失智症所帶來的複合性衝擊，美國於二○一一年通過國家阿茲海默症專案法；日本自二○一五年啟動「新橙色計畫」整合醫療與長照系統，二○一九年更通過國家失智症政策促進架構；澳洲則早於二○○六年即開始推動國家失智症行動框架，並於去年將失智症明確列入醫療核心戰略。面對失智症帶來的長期挑戰，必須跳脫僅以醫療為核心，轉而建構跨公共衛生、健保財政、社區照護的整合式策略。

因缺乏早期診斷工具與有效藥物，過去失智症常被視為「無解疾病」；預防藥物發展需要大量受試者、長時間觀察，門檻高、效果緩慢，但近年科學與臨床進展，正逐步打開防治契機。血液生物標記技術的進展為關鍵性變革，尤其像p-tau217這類指標，可在臨床症狀出現前十至十五年即偵測腦部病理變化，搭配ＭＲＩ或ＰＥＴ影像，不僅提升早期診斷效率，也能針對無症狀的高風險族群進行預測與介入。

失智症正邁入「可預防、可早診、可延緩」的新階段，台灣應聚焦高風險族群的早期診斷與社區支持，從預防做起，減緩失智後的長照負擔；推動血液生物標記檢測應用、搭配健保給付試點計畫，同時評估經臨床驗證的保健產品做為輔助手段，納入國家預防策略。此外，應整合健保、長照與醫療資料，加速建置「全國失智登錄系統」。

失智症不再是無解之症，而是高齡社會下須面對的課題。提前部署不僅能延緩疾病衝擊、減輕家庭負擔，更能推動產業創新與公共健康系統升級，讓台灣在邁入超高齡社會之際，具備更強的醫療韌性與社會支撐力。