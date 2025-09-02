陳冲／凱恩斯的諍言 專業但不必過謙

日前大學學測揭曉，再度出現「牙醫直逼醫學系」，甚至部分大學還出現牙醫超越的現象，網路上議論紛紛，是牙醫投報率較高？還是醫生較為辛苦？議題甚至上綱到醫療糾紛責任的輕重，這當然不是我有能力置喙，不過有一點我可以插嘴的是，凱恩斯對牙醫相當推崇！

凱恩斯被稱為總體經濟學教父、資本主義救星，地位崇高。一九四四年抱病代表英國參加布列登森林協議，倡議Bancor方案，功敗垂成，一九四六年過世，是否抑鬱以終，不得而知，但心情應該不會很愉快。凱恩斯文筆極佳，字裡行間頗有哲學風味，嘗自稱「如經濟學家能努力做到牙醫等級的謙抑、專業，那可真棒！」（If economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people on a level with dentist, that would be splendid.），根據凱恩斯的觀察，牙醫就是謙虛專業的代表，經濟學家應以此為模範。

我咀嚼凱恩斯這句話，卻始終缺乏深刻的了解，直到川普揮舞關稅經貿大棒，才猛然覺得經濟學家的確需要專業，但不必太過謙遜！最近全球都在紀念二次大戰結束八十年，回首一九四○年代，美國出口高達世界百分之十八，是全球最大出口國，也是全球最大出超國，當時的美國當然矢志降低全球關稅，主張自由貿易，反對保護主義，此種口號也充斥於教科書及各種公報，凱恩斯學派大行其道，一九八九年柏林圍牆倒塌後，全球化運動漸次達到頂峰。

物極必反，從小布希、歐巴馬以降，不僅在地緣政治上重返亞洲，各種國際會議及公報上，自由貿易字眼也漸次少見，而反對保護主義竟成為一種禁忌，但卻少見經濟學家出面指責。連經濟學家雲集的國際貨幣基金，談論國際經濟趨勢時，也用「地緣經濟碎片化」取代全球化，其總裁及副總裁雖在公開演說時表示逆全球化的憂慮，但對「新課綱」的泛濫、傳統教科書的敗退，倒也無可奈何。經濟學家依然專業，但似乎過於謙抑。

今年開春，川普二度入主白宮，在經貿方面厲行競選團隊於去年提出的「重構全球貿易體系之使用導引」（A user's guide to restructuring the global trading system），由川普四月起有關關稅的舉措，及其他怪異招式，莫不與這份俗稱海湖莊園協議的佈局大致符合，加上主筆人米倫日前又被任命為聯準會理事（原為白宮經濟委員會主席），在川普團隊中位高權重，令人不得不逐字重讀該份文件。從「美國優先」的角度來看，用關稅驅使夥伴坐上談判桌，再挾美元（含匯率）美債問題，重返美國製造業霸主地位，重塑外銷優勢與實力，進而利用百年債券擺脫債台高築窘態，凡此雖不符舊課綱，卻不失為高明策略。而被送上祭台的所謂貿易夥伴，也只能徒呼負負，所有貿易順差與外匯存底，均被川普汙名為掠奪甚至不勞而獲，也只能哭訴無門。

當然美國眾多經濟學家，濟濟多士，早在二○二四年選前，就有廿三位諾貝爾經濟學獎得主聯名公開信，反對川普經貿政策，雖然剖析事理，但用字溫和，似引不起選民共鳴；今年四月後，又有兩位諾貝爾獎得主發布反關稅宣言，超過兩千位學者聯署，卻也曲高和寡，倒是凱恩斯學派大將克魯曼在八月的數度發言，不再溫良恭儉，直言But now inflation is coming. So stagflation it is。痛陳關稅必然導致通膨，期待外國出口商自行砍價幾無可能。克魯曼更強調營業稅具累退性質，勢將轉嫁底層民眾負擔，We might be heading for-we're definitely seeing a slowdown in the economy。等於直接打臉川普。

雙城記的一段名言，這是充滿智慧的時代，也是愚蠢的時代，此時此地，最需要經濟學家秉持專業，但不要過於謙虛，這應該才是凱恩斯的真意！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）