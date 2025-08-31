陳力俊／經典的呼喚：岳陽樓記

約一千年前，北宋名臣范仲淹在慶曆新政受挫之際，應摯友滕子京邀請撰就〈岳陽樓記〉，寫景寫情，文辭優美流暢，文末發抒胸懷，感人至深，其中「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」金句，更為後人傳頌不已，也激勵一代代學子，「觀賢人之光耀，聞一言以自壯」，成為千古名篇，是中華文化的瑰寶。

最近讀區桂芝所著《課本中消失的文學生命與千古追求》一書，才知一○八課綱已將〈岳陽樓記〉剔除於必選文外，在目前考試掛帥年代，這代表許多學子可能無緣接觸這意涵豐富深邃的經典篇章，深感惋惜。

全文除標點符號外，不到四百字，卻字字珠璣，文辭雋永，先敘緣由與寫景：「予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江，浩浩蕩蕩，橫無際涯；朝暉夕陰，氣象萬千。」接著轉至「遷客騷人，多會於此，覽物之情，得無異乎？」由景入情，將陰晴景致對比出現，帶出人情的變化與超越。

在霪雨霏霏，連月不開之時登樓：「陰風怒號，濁浪排空；…檣傾楫摧；薄暮冥冥，虎嘯猿啼。」滿目蕭然，難免心情低落，甚至感極而悲。到春和景明之時，又是另一番景象：「波瀾不驚，上下天光，一碧萬頃；…而或長煙一空，皓月千里，浮光躍金，靜影沉璧，漁歌互答，此樂何極。」讓人心曠神怡，其喜洋洋。

文末則謂：「古仁人之心，或異二者之為」「不以物喜，不以己悲。居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。是進亦憂，退亦憂。」進退皆憂，有歡樂的時候嗎？答案是：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂！」展現寓志於文的高超技巧。

更令人稱道的是，范仲淹當時並未親臨岳陽樓，而是根據滕子京提供的資料，以想像與胸臆之筆，成就了「樓以文名」的盛事。後人提及范仲淹，往往先想到〈岳陽樓記〉；如同「滕王閣」與王勃、「黃鶴樓」與崔顥，文與樓相得益彰，傳頌千古。

范仲淹本人的事功同樣令人敬仰，「在州縣為能吏，在邊境為名將，」忠義與才識兼備，同時文采飛揚，如〈靈烏賦〉中有「寧鳴而死，不默而生」句，填詞〈蘇幕遮·碧雲天〉婉約深情、〈漁家傲·秋思〉蒼涼悲壯，都有極高評價，人與文相輝映，被南宋大儒朱熹評為「天下第一流人物」。

〈岳陽樓記〉寫於公元一○四六年，文中敘及滕子京於前年春謫守巴陵郡。滕與范年齡相仿，並為同科進士，曾共同上疏論政致謫，友情彌篤。滕才高負氣，深為范所推崇，曾在范任興化縣令時，協助推行政務。滕於貶謫任內，卻仍全心致力地方建設，治績斐然，被時人譽為「治最為天下第一」，在促成范「逆境生名篇」文壇佳話的歷史任務後，於次年即溘然長逝。

文學大家韓愈提倡「文以載道」，「孔子作春秋，而亂臣賊子懼」，陸游有詩：「文章本天成，妙手偶得之」，認為經典文章的生成，要靠造化，〈岳陽樓記〉妙在兩者兼融，不僅因其文字優美，更因其凝結了跨越時空的人類精神資產。刪除經典，代價不只是少讀一篇古文，而是斷裂了培養語文素養、歷史情懷與公共意識的鏈條。

課綱在取捨之間，若缺少對文化根基的考量，從長遠看，學生將失去與這些經典對話的契機。具體而言，如學子能從〈岳陽樓記〉中感受到范以天下為己任的胸懷，或許能在心中種下一顆正直與關懷的種子，小則獨善其身，大則福國利民。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）