辛翠玲／中歐關係的「轉折點」是什麼？

中國與歐盟今年七月底在北京舉行峰會，適逢中歐建交五十周年。與會的歐盟執委會主席范德賴恩在會後指出，中歐關係正處於「轉折點」。這是什麼意思？在川普重返白宮，國際局勢丕變之際，中歐間有無因同步面臨美國壓力，而催化出新的合作契機？雙方過去幾年積累的戰略對立、價值分歧與貿易衝突是否消解？所謂轉折，意指關係改善還是更加緊繃？此次會議意義何在？留下「轉折點」之說的范德賴恩，並未解釋。

自二○一九年歐盟以「合作夥伴、經濟競爭者、制度對手」三重定位中國以來，中歐關係即衝突不斷。然而今年一月底川普就任後，中歐雙方屢次互釋善意，看似有意聯手應對川普障礙：中國外交部稱許「歐洲是可信賴的夥伴」，歐盟也表達願與中國發展「有建設性的關係」。中方和歐洲議會繼而同步全面恢復交往，中國政府並宣布計畫解除對歐洲議會人權小組，以及對五名現任與前任歐洲議員的制裁。同時，歐盟貿易執委塞夫柯維奇積極與中方展開對話，試圖在棘手的中國電動車補貼爭議尋求突破。

不過，幾度互遞橄欖枝之後，雙方在接下來的貿易摩擦中，再現爭端。歐盟針對中國電動車、中國鎖定歐洲白蘭地互控傾銷。中俄關係是歐盟另一難以妥協的議題，中國則反控歐盟誣指其協助俄羅斯攻打烏克蘭。峰會前夕歐盟在新一輪對俄羅斯制裁方案中，將兩家中國邊境銀行納入制裁清單；被激怒的北京揚言反制。連串爭執中，峰會議程從兩天縮短為一天，輿論普遍不看好此次會談。

值得注意的是，在眾人唱衰聲中，此次峰會反而比預期平和。會議呈現務實克制的基調，雙方都表達超越摩擦、持續對話的意願、也傳達支持氣候合作與主張多邊主義的共識。最具象徵意義的是，中國宣布建立「稀土出口快速通關機制」，直接回應歐盟對關鍵原料供應穩定的關切。由於二○二四年歐盟自中國稀土進口占比超過七成，供應穩定與否直接影響歐盟的綠色轉型戰略。而歐盟方面，儘管會前與中國衝突不斷，但在峰會中並未進一步升高批評，反而重申願在氣候治理、綠色轉型與數位規則制定等領域合作，並就人工智慧治理、供應鏈韌性等議題進行討論。同時，雙方也未粉飾太平，從貿易糾紛到對俄羅斯問題的看法分歧也都見諸檯面。

中歐關係未來仍有待觀察，但從此次峰會已可見醞釀中的互動方程式：在變動的國際政治中，敵或友、夥伴或對手的二分法不再適用。國與國間的關係轉變不是從對抗走向合作的線性過程，而是具制度韌性的複雜競合過程。在不斷的互動中，雙方以風險管控與功能協作持續磨合，也保留各自的彈性空間。就此，歐盟得以調適其內部對中政策的分歧，例如范德賴恩強調與美國合作、對中國去風險的必要；歐盟理事會主席柯斯塔則發揮其務實合作的立場，歐盟藉此在美中戰略競爭中尋求自主。而在中國方面，面對美方關稅與科技封鎖的雙重壓力下，同樣在此互動默契下，與歐盟繼續周旋。

所以，中歐之間將有一段競合並存、非敵非友、風險共管的過程。沒有破局，但也沒有立即的關係突破，而此也正是當前主要國家在對抗中尋求互動的真實樣貌。

（作者為中山大學政治經濟學系教授）