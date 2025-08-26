方祖涵／失去美國舞台的亞洲球王

廿六歲的班．約翰斯是職業匹克球代表人物，他在二○一六年首次參加全美匹克球錦標賽時便嶄露頭角，之後迅速累積冠軍頭銜。他以精準控球與出色的球場智慧著稱，長時間穩居世界第一；特別是在男子單打領域，甚至曾創下了一○八場連勝的驚人紀錄。球拍大廠優拉跟約翰斯簽了終身代言合約，目前年收入估計超過二五○萬美元。

約翰斯幾乎打遍天下無敵手，去年初於加州舉辦的名人賽，卻在十六強就輸球止步，而擊敗他的是當時還不滿十八歲的美籍越南裔球員光陽（Quang Duong）。

光陽在匹克球界的崛起幾乎是橫空出世，單打擊敗班．約翰斯讓他一夜成名。幾個月後他又在德州擊敗約翰斯兄弟，贏得雙打冠軍，這是他在職業聯盟的另一個重要里程碑。光陽速度快、攻擊性強、打法大膽，迅速成為媒體追捧焦點，也吸引了贊助商目光，被視為匹克球下一代旗手。

然而只不過在短短一年，這位新星便從高峰急速墜落。二○二五年五月底，光陽因參加越南舉辦的非聯盟授權比賽，違反了先前簽訂的排他性條款，被罰款五萬美元並禁賽，僅僅六周之後衝突再度爆發。七月，光陽未經批准就缺席球季賽，同時間他卻出現在越南舉辦的商業營訓與表演活動。聯盟認為這已構成重大違約行為，宣布終止合約，將光陽從此驅逐出美國職業匹克球賽。

這起事件迅速成為今年匹克球界最重大新聞，並引發外界兩極的討論。支持聯盟立場者認為，頂尖運動員必須遵守合約與賽事安排，否則將動搖巡迴賽制度公平性。另一方面也有人指出，對於擁有海外市場優勢的年輕球員來說，現行規範過於嚴苛，限制了他們在不同地區開展商業活動的可能性。光陽在越南的影響力與市場價值，讓他有機會在亞洲建立獨立的職業體系，尤其他目前使用的球拍正是由越南品牌贊助，並支付高額代言費，進一步強化了他的地區市場定位。

職業球員失去美國舞台是否能繼續生存呢？光陽近期積極參加亞洲賽事，足跡遍及印度與越南，並有望進軍中國大陸、馬來西亞等正快速發展匹克球的地區。從美國職業聯盟的角度來看，缺乏與頂尖對手持續對抗，可能導致技術與戰術水準停滯；但在長期主宰羽毛球與乒乓球等球拍運動的亞洲，這種觀點並不一定能獲認同。或許目前西強東弱的格局終將只是短暫過渡，倘若匹克球成為下屆洛杉磯奧運項目，究竟孰強孰弱，就可見真章。

光陽可能在亞洲走向新高峰，也可能成為被遺忘的插曲，這一切只能等待時間來揭曉。不論如何，這場爭議對職業球員來說是個值得省思的警示。在反全球化與地緣衝突之間，如何規畫個人職業生涯，或許即將變成難以避免的問題。

