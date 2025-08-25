王正方／治療癌症不要學內唐亞胡

患肺癌四期的老朋友，在美國接受最先進的治療：精密手術去除所有癌細胞、多次進行化療、持續服標靶藥。不久前他來台北，病後老友仍衰弱但氣色好轉，健康在恢復中。兩口子赴日本旅遊，先生得了感冒沒在意，兩周後回到台灣惡化成肺炎，入加護病房。

老友氣喘連連，醫院立即裝上呼吸器，使用高劑量最強的抗生素，略見好轉，又得了腦中風，右體行動有障礙。狀況平穩後肺部再度重複感染，氣切輸送氧氣 ，險象重重。終於漸趨穩定。安排醫療專機，護送他飛越太平洋回美國治療。一個月後老友夫人傳來視頻，他面帶微笑，扶著助行器慢慢行走。經歷了驚濤駭浪的三個多月，這位仁兄終於保住老命一條，我重重鬆下一口氣。

某知名病理學泰斗告訴我，治療癌症仍是「殺敵一千，自損八百」的作法，化療的殺傷力強勁嚇人，標靶藥物較集中，但損害仍不小，停藥後需長期小心調理，免疫系統可望緩慢復元。老友一直要服用標靶藥兩年，造成免疫力持續下降，貿然遠行難敵肺炎病菌的侵襲。

這種治病方式就如同以色列內唐亞胡總理攻打哈瑪斯；不分青紅皂白猛轟狂炸整個加薩地區，實施飢餓政策，限制救濟食品入境，據傳還曾掃射等候發糧食的老弱婦孺，無辜民眾被砲火傷亡的、餓死的數以萬計，加薩地帶建築物及設施近乎全毀，但哈瑪斯組織及人員依舊存在。治療世間絕症絕不可學內唐亞胡的那一套，毀滅性的殺戮屬於人類最愚蠢的卑鄙暴行。

人類智慧當然不會完全如此霸道粗暴。癌症治療的科研亮麗成果，屢屢帶來新希望，科學家推出「細胞快遞療法」，原理類似快遞送貨。人體內存在無數「外泌體」，是直徑卅至一百五十奈米的小囊泡，在億萬細胞中遊走溝通。細胞利用外泌體傳遞蛋白質、核酸、脂質、代謝物等生物分子，進行訊息交流，外泌體被視為細胞的快遞員。現在科學家能將標靶藥物，精確地交給源自癌細胞的外泌體，遞送到癌細胞，當即發揮藥力，效果驚人。

據說這種新療法不傷好人，傳統化療狂轟濫炸，無數健康細胞陪葬，外泌體送標靶藥到位，殲敵準確；不放過壞人，癌細胞善於偽裝，常常被忽視，外泌體能識破偽裝，令癌細胞無所遁形。

細胞快遞療法治小老鼠乳腺癌：副作用減少百分之九十，存活率提升三倍。其他在肺癌、胰腺癌的動物實驗結果很令人振奮。特定藥劑若能直接遞送到病變的組織或器官，阿茲海默症、腦腫瘤等神經系統疾病，也有希望治癒。

樂觀預測：細胞快遞療法於明年擴大人體臨床試驗，盡速開發出通用型治療技術，降低成本，解救在痛苦中煎熬的億萬病患。五年內它會改變西方世界的醫療型態。人類大福祉降臨了。

但是依據過往經驗，新藥和新醫療技術的發明和普及都在超級大財團的掌控之中：醫療體系、大藥廠、保險公司集團形成堅固鐵三角，靠專利條款保護，狠狠的先賺到爆，數十年後專利到期，再談惠及大眾吧！

我篤信人類的智慧無堅不摧，但是千萬別跟著內唐亞胡走。