廖元豪／人民的心聲：鬧夠了沒？

大罷免的鬧劇，終於告一段落。民進黨由原先卅二比零的洋洋得意、不可一世，落到八二三當天的零比卅二全盤潰敗，反映的是什麼？是台灣人民對當家鬧事，選輸翻桌，終日不得安寧的憤怒回應。人民想說的是：鬧夠了沒？

回想一下，去年一月十三日大選投票日至今，您有「選舉結束」的感覺嗎？由於立法院多數與總統不同黨，我們原先想像中的政局，可能類似陳水扁執政時期—少數政府當家，行政立法經常對立衝突。然而在扁朝，行政院送至立法院的許多法案依然可以打折後通過，總統在二○○三年提名的十五位大法官全數得到立法院同意。政黨、政府部門雖爭執不斷，但一般民眾不會在原訂選舉期間之外，另外被拉出來再投一次（甚或兩次）票。

但這次的少數政府與阿扁不一樣。據柯建銘所云，在立委剛剛選完，他們就計算著荒謬的「大罷免」。因為存著這種「不認帳」的意圖，當然毫無與立院多數妥協、對話、讓步的誘因。於是，立法院提出任何行政院不喜的法案，他們不是低聲下氣討價還價，而是議事無限杯葛，之後一而再再而三地覆議、釋憲，就是不想依法行政，這根本不是「少數政府」做事的方法。

也正因為要搞大罷免，青鳥在街頭與網路四處出征攻訐，自稱公民團體的眾多組織甘當側翼，自以為正義，弄得人人不得安寧。尤其，大罷免的理由，只是一堆毫無證據的空洞「賣台」、「舔共」等指控，既無說服力，又令人厭煩之至。大罷免的失敗，不只是反映選民支持原先選出的立委，更可以解釋成是人民對推動大罷免的民進黨，投下的「賭爛票」！人民想要休養生息，不想要多次投票，也不樂見選完了馬上想要翻盤，更厭惡每次走出捷運、打開網路，就看到一堆大扣帽子、散布謠言，逼人表態反共的人。當氣氛糟到在街頭拍影片都會被質疑是共匪，普發一萬都可以被說成是中共指使，正常公民想到的就是，要用選票給那些始作俑者好看！

可怕的是，無論是七二六或是八二三，賴總統在之後的發言，都還只是大大感謝推動罷免的團體，讚許他們的每一份連署書；卻從未誠心接受更多數投下「不同意罷免」的人民所給的警告，遑論道歉改過。這種讚許罷團公民團體的話術，一方面在撇清民進黨的介入、煽動；另一方面也可以切割，把這一年來弄得大家雞飛狗跳的責任丟給罷團。殊不知，台灣人不是笨蛋，這種撇清切割是沒有用的。所有投下「不同意罷免」的台灣人民，都不會相信這是與民進黨無關的公民自主運動。

還好有一線希望：賴總統在昨日大罷免確定慘敗之後的發言，終於表示要「調整行政、立法互動」以回應投下反對票的人民聲音。但要怎麼調整呢？請認命接受自己是少數政府，二○二八年以前，民進黨不可能成為立法院多數黨。如果不願組聯合政府，又不想一事無成，那就請放軟身段，行政立法兩院共商國是，妥協政策。各種需要立法院通過的人事案，當然也都要先行協調相關人選。總之，大罷免沒了，就請認清：在依法行政的原則下，沒有立法權的政黨，其實只是半吊子的執政黨。半吊子沒關係，但要有自己是半吊子的自知之明。否則，人民心中那個「鬧夠了沒」的印象還在，下次選舉還會發作的！（作者為政大法律學系副教授）