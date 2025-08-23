楊志良／同温層的謬誤

古人每天看到太陽從東邊升起西邊落下，便認定太陽是繞著地球轉。如此日出而作日落而息也沒有什麼不好，只是阻礙了人類追求真理的探討。後來哥白尼提出了「日心說」，認為地球並不是宇宙的中心，而是繞著太陽轉，伽利略透過望遠鏡觀測，證實了這個看法，為其辯護，甚至掀起了涉及政治、宗教與科學的一場大辯論。

但時至今日，連一般人都已了解，太陽不過是銀河系的一個恆星，太陽系對整個銀河系來說，只是一個小點，而銀河系也不過是宇宙中浩瀚星系之一，若以地球比擬，連海灘的一粒沙都不如。

甚至有物理學家、天文學家認為，我們所處的宇宙之外還有其他宇宙，由此可知人類有多麼渺小。可笑的是，渺小的人類躲在同溫層內，卻常誤以為世界是繞著自己轉，自己的意志和認知就是真理。在同溫層內當然舒適好納涼，但對外面世界的無知無感，卻常誤國誤民。

在台灣最被同溫層耽誤的，就是以賴總統、曹興誠、柯建銘為首的大罷免團體。賴清德自以為掌握了行政、司法、監察、考試、大法官、ＮＣＣ、中選會，卻還人心不足蛇吞象，想要藉由大罷免，以求能夠掌握立法院。以民眾的血汗錢，鋪天蓋地的發動偏綠媒體、網軍、名嘴，聲勢驚人的高喊：「大罷免，大成功！」

他們陷在同溫層裡面，洋洋得意地預估會成功罷掉幾席又幾席，渾然不知道民眾早就對大罷免深惡痛絕。

但凡他們願意跨出同溫層一小步，問一下小吃店、路邊攤、計程車司機、路人甲乙就會知道，民進黨是雙標黨、辦藍不辦綠、貪汙腐化、司法不公、不顧民生更不救災的形象，早已深入人心。

七月十日本人即在《聯合報》撰文，預測大惡罷必然大失敗，果然神準，廿四席藍營立委及新竹市長高虹安全數反罷免成功，連此前綠營聲稱「非罷不可」的藍委如傅崐萁、徐巧芯，都安全再任立委三年。民進黨立委王世堅呼籲停止八二三的第二波大罷免投票，無奈綠營同溫層仍執意與多數民意作對。賴清德總統為何不看看如今物價飛漲、民生多艱；年輕人不婚、不生；虐兒、虐老、詐騙等社會案件頻傳，他領導的政府不思解決問題、只謀私利，堪稱「最大的詐騙集團」。

之前有人不過在網路上問「陳菊走了？」四個小時就被警方逮捕送辦，不禁讓人聯想，若有媒體人直言痛批賴清德，是否也要抓起來？大罷免勞民傷財，面對七二六多數民意的反撲，賴清德應辭黨主席，卻直到現在還在高喊大罷免。賴總統大概認為台灣人民較為厚道，不會追究政治人物的執政缺失吧！（作者為前衛生署長）