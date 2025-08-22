張延廷／中美爭霸─激烈的電磁戰略較勁

中國大陸宣稱已研發成功一項電子戰技術，能在敵方密集干擾下，為己方打造類似「風暴之眼」的「電磁寧靜區」，這種「電磁屏障」可讓戰區內的部隊在癱瘓敵方通訊時，還能保護自己和友軍的訊號不受影響。原理是透過即時操作的無人飛行載具，發射加密調控的射頻干擾訊號。這不僅能讓數據傳輸速率提升，對動輒涵蓋幾十ＭＨｚ（兆赫）甚至ＧＨｚ（千兆赫）頻寬的軍用通信功率效能亦可大幅升級。

中共去年在珠海航展推出的先進電子戰裝備，即採用這項「高精度干擾管制」技術。其現役各款長航時、中高空無人機搭載的新型電子戰莢艙，可持續主導像台海這類高密度電子對抗區域的電磁空間，當然也涵蓋美軍常用的幾個通信波段。

反觀美國，諸多衛星新創公司一直試圖獲得聯邦通信委員會批准，以便將Ｌ波段頻譜的一部分用於通信。這個軍民兩用且涵蓋範圍廣大的頻率被歸納為１─２ＧＨｚ的範圍。美國ＧＰＳ和其他國際慣用的導航系統均依賴Ｌ波段，因它可輕易穿透雲層、霧霾、降雨和植被，美軍和盟軍通用的Link-16資料鏈路也是用Ｌ波段。至於一般企業，只要能取得在ＧＰＳ附近操作頻譜的許可，將可增強５Ｇ工業「物聯網」市場的連接性，可見美國廠商在衛星通信技術的布局與戰略，是以「霸占頻寬」為戰略前提。而今中國大陸的二代北斗星鏈系統運行順暢，在價格競爭的前提下或將取代美國的ＧＰＳ市場，影響擴及起碼整個印太亞洲，這在美國看來比奈米晶片技術更為忌憚。

航太技術快速發展，各式航空器大量利用所運載的儀器，聯結了對地表觀測與通信，無線通信技術也進入太空時代，雷達測量能全天候即時運行，雷達波掃描能迅速提供整個地表資訊，衛星作業能不斷提供地表雷達影像，因此可比對不同時間擷取的影像，計算出地表變形速率，也包括提供巡弋飛彈的航路比對情資，這些都須透過開放軍民通用通信頻段，擴大潛在商業市場。

二○二○年美國聯邦通信委員會準備通過草案，重新分配無線電頻譜的特定部分用於寬頻通信，藉此排除美國國防部十年來的反對。五角大廈高級官員曾警告，此舉將產生新干擾，還可能破壞對衛星群部署，甚至對ＧＰＳ系統造成不可逆的損害。美國空軍的ＧＰＳ衛星鞏固了軍方在定位、導航和定時方面的資訊優勢。此外，在過去幾十年，五角大廈已在衛星和相關的地面系統上投資數百億美元，不難想像將市場拱手讓人帶來的嚴重影響。

在川普關稅大棒揮向各國之際，美國國防部並未對防中稍有懈怠，要在菲律賓北部離島部署中程飛彈，又在南韓烏山基地編組空軍「超級中隊」，不僅預設從東北亞防核武藉以嚇阻中共軍事擴張的布局，更擺明逼李在明表態對台海情勢一旦升高為武裝衝突時的作為，顯然已在為「反反介入」實質鋪陳，不難看出背後的龐大通信導航頻率市場也是原因之一，以防範對手在「看不見的領域」裡超越美國的既得利益。

在５Ｇ時代，對新通信系統架構的建立，都與大城市公共建設密不可分，待中美未來新一代合成孔徑雷達系統的部署會更擴大，預估除將形成衛星市場高度競爭，在世界高端遙感通信技術多極化發展的趨勢下，美國會試圖以既有軍用頻寬優勢，在通信導航市場與中俄放手一搏，我國科研單位必須對此特別關注與應變。（作者為清大教授、空軍前中將副司令）