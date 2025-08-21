魏國彥／民進黨非核家園神主牌未倒將倒

民進黨一九八六年創黨至今以來，民進檔豎立了四個「神主牌」：一、台灣獨立建國；二、非核家園；三、全民公投，以及四、守護食安─堅決反對含有萊克多巴胺肉品進口。

二○一六年蔡英文擔任總統以來，有三個神主牌已被拆除：二○一九年六月十七日，民進黨挾席位優勢在立法院火速通過「公投法」修法，以前被他們譏諷為「鳥籠公投」的門變得更小了。二○二○年八月，蔡英文宣布次年開放萊豬進口。二○二一年國慶日，蔡英文總統提出「四個堅持」，正式把台灣獨立建國的第三個神主牌拆掉。

剩下的最後一個─「非核家園」在核三廠二號機組停機熄火後，已於今年五月十七日正式達成。但是，非核家園會不會不會又變成「有核家園」，或「永核家園」呢？難說！因為，神主牌在野的時候好用，執政以後反而綁手綁腳，一點都不神。

首先，本周六公投，全民表達是否要讓第三核能發電廠延役。如果投同意票的百分比超過不同意，民進黨有了下台階，大約會把這最後一塊神主牌也扔了。

再者，蔡英文可以丟掉三個，賴清德總統為何不能丟掉最後一個呢？去年八月八日賴清德在總統府主持首場「國家氣候變遷對策委員會」已埋下伏筆。他開場致詞時強調，能源議題不單純是「擁核」或「反核」，而「非核家園」也不是民進黨的意識形態。委員會成員中有幾位重量級「擁核」的社會賢達，例如：李遠哲、簡又新、童子賢。評論者猜測，這些大咖將會是為賴總統解套的推手。果不其然，日前童子賢董事長代表正方出席公投辯論，說得頭頭是道，聽者動容，他是賴總統的代言人嗎？

賴清德做過五百多天的行政院長，在氣候變遷與能源轉型議題上，有過切膚之痛與實戰經驗。二○一七年九月，賴清德接替林全擔任行政院長。林全下台是因為當年當年八月十五日台灣無預警大規模停電，經濟部長李世光、中油董事長陳金德第二天辭職下台。換言之，賴清德是頂著「不能再停電」的壓力上台的。如果停電，他只能下台一鞠躬。

賴清德擔任閣揆後以解決「五缺」為己任，亦即解決企業界憂心的缺地、缺水、缺電、缺人力、缺人才五大問題。當時的電力備轉容量率逼近百分之六，原因之一是因為核電廠二號機在蔡英文總統上任前四天故障，修復後原子能委員會已核發併聯發電許可，但民進黨占多數的立法院要求經濟部與台電必須到「教育及文化委員會」報告，經審議通過後始得恢復供電。

二○一八年二月初，賴清德在行政院拍板定案，讓核二廠二號機再度披掛上任。小道消息傳出，是賴清德施壓原「教育及文化委員會」的黨籍委員才得以在立法院闖關成功。核二廠二號機重新上陣，滿載發電量達九十八萬千瓦，挹注備轉容量率百分之二點七。這是賴清德首次親嚐核能發電的好處，暫時舒緩了缺電問題，也得到企業界好評。

今天，賴總統操持國政遇坎坷，ＡＩ時代來臨，算力即國力，民進黨執政九年多以來綠能始終上不來，無法達成原先信誓旦旦的發電占比百分之廿；七月的颱風又讓光電大破功，如何撥亂反正？現在就等八二三公投，公民同胞們給賴總統一些助力，協助他把民進黨最後一塊反核神主牌送進歷史垃圾堆。（作者為行政院前環保署署長）