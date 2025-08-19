王文華／從「人力」，變「人才」

ＡＩ的發展，讓職場的命運兩極化。少數人站上金字塔，多數人陷入流沙。

以科技界為例，微軟在二○二三年裁了一萬人，今年到目前又裁了一萬五千人。Google在二○二三年裁了一萬兩千人，今年六月再對員工提出「優退方案」。

裁員原因複雜，但關鍵就是重新布局，將資源全力投入在ＡＩ。

科技業以外也很慘。美國聯邦儲備銀行紐約分行六月的報告指出：廿一到廿四歲，失業率創十年新高（不算疫情期間）。原因之一是ＡＩ開始取代入門的行政、會計、財務、研究、法律…等工作。ＡＩ公司「Anthropic」的執行長說得更直接：五年內，一半的初階白領工作都會被ＡＩ取代。

在一片裁員、失業的陰霾，ＡＩ人才卻呼風喚雨。五月，「OpenAI」開價卅億美元併購自動程式生成工具「Windsurf」。談判破裂後，Google以廿四億美元挖走這家公司的執行長和資深主管。不買公司，只買人才。

而六月，臉書以一四三億美元投資新創公司「Scale AI」，條件是廿八歲的創辦人必須帶一群人才到臉書上班。

據紐約時報的報導，臉書正火力全開地挖角ＡＩ人才。六月接觸了四十五位「OpenAI」員工，開出的年薪甚至高達一億美元。

這些令人暈眩的數字後面，未必有清晰的策略。其實也沒有任何公司完全知道ＡＩ將如何影響產業和經濟。唯一共識是：ＡＩ是這世紀最大的機會（或危機），先搶到人才準沒錯。

其實，這不是ＡＩ時代的新觀念。管理學大師柯林斯在「從Ａ到Ａ＋」中就總結，Ａ＋公司請不對的人下車，找對的人上車，把對的人放在對的座位，再一起討論這班車要開到哪。他舉一九七○年代「富國銀行」為例，執行長庫利預見法令鬆綁將造成銀行業巨變，四處延攬人才，有時甚至沒有明確職缺。庫利說：「創造未來就得這樣。我未必能看到改變，但我請來的人看得到，也足以應變。」

預言了今天的科技業。

五十多年前的富國和今日的Google都相信同一件事：人才，比策略重要。有對的人，好的策略自然浮現。相反的，對的策略沒有人才，也只是幾張空洞的投影片。

於是在今日的矽谷，公司絞盡腦汁來吸引、留住人才。錢和股票不用說，免費三餐和不限量的濃縮咖啡是基本。此外，工作的意義要夠大、同仁要夠強、上下班專車接送、辦公室開在生活機能完整、好玩的地段、允許在家上班，每個月一個禮拜五放假，讓員工「照顧自己」。萬一不孕，還補助人工生殖和領養。

每個人都想享受這些福利、「照顧自己」。無奈的是，我們都可能收到「優退方案」。不想優退，就得轉型。在被取代之前，先用ＡＩ取代自己，藉此升級。從「人力」，變「人才」，就有機會走出流沙，走向金字塔。

（作者為作家，網路媒體「創新拿鐵」創辦人）