陳力俊／胡志強今天來報到

胡志強學者出身，曾任行政院發言人、新聞局局長、駐美大使、外交部長等政務官，以及民選台中市長十三年，公職經歷豐富，同時胡從政以幽默風趣著稱，兩者在台灣政壇都少人能出其右。

胡氏於五月中出書《我是胡志強，今天來報到！》，不僅忠實紀錄胡十三年市政生涯的關鍵抉擇與城市變革，也反映台灣地方政治與行政實踐中的制度與人性光影。書中描述求學與教學經過、在中央任官歷程，著墨最多的還是擔任台中市長的體驗，最後以「見山還是山，見水還是水」作結。讀者得以從第一手視角，理解一位溫厚務實的政治人物，如何以「公僕思維」貫徹服務市民的信念。

書中可圈可點之處甚多，金句連連，譬如他擔任新聞局長時首次開記者會，幕僚提醒對相關議題應該分「要說明、絕對不能說的機密、有人問起才講」三部分。他乾脆把可以講的都講了，避免可以講的訊息傳遞不出去。同時他以為政府發言人應做政府的「傳真機」而不是「化妝師」。發言人可以不說，但是如果說了就必須是實話，才會得到信任與尊重。

在行政部門工作，他的主要想法和做法包括：人在公門好修行，應為民眾思考便民作法；談笑風生結善緣；讓老闆感覺「有你，真好」；認真工作，而且力求成功，希望自己付出的結果，要給別人「不一樣」和「進步」的感覺。四大原則：認真、誠意、接納別人、正能量；不僅「利他」，還要「利眾」；在兩岸間「以民主為號召，以民意為依歸，以合作為準則，以和平為宗旨。」

全書過半篇幅敘述胡志強掌理台中市政的心路歷程，深入探討他的重大建設、政策理念與治理思維，並回顧他如何透過對文化、交通、建設、產業與城市品牌的深耕，將台中打造為宜居城市典範。

胡在參選市長時，面對「文化沙漠」衰退的挑戰，提出文化、經濟、國際城的理想願景，以「太陽餅」、「地球」和「籃球」來凸顯在地性、國際觀和活力，力求發揮與提升「生命力、創造力與競爭力」的基本力量；以務實態度不達第一，但求唯一；以「大格局、大思考」加強競爭力；在建設台中為「文化藝術城」時，以文化搭台，經濟唱戲，而「市政靠市場，市長如店長」，打造「陽光便利商店，廿四小時不打烊」；市民需要「解決」，而非「解釋」；叮嚀部屬：「小事」一旦對生活造成不便或形成生命威脅，就是「大事」；規定核發補助金，應以申請日為準，不能把行政作業時間算在市民身上；政府建設，應「軟硬兼施」，公務員要「積極主動，勇於任事」。

讀名人傳記，有時無聲勝有聲。書中提到許多貴人，但不包括年齡相仿的國民黨政治明星馬英九，這也對照他在台中連任失利後，並未續往中央發展的際遇。

在兩岸關係上，胡在外交崗位上即訓勉部屬：「以戰止戰」的重點在最後「止戰」兩字；在後記中更強調：若不能避免「惡言相向」、「敵意對立」，「備戰」也走不到「止戰」。他在新書發表會上更直言：「我堅決反對擁護和平的人被抹紅、被說舔共。台灣是什麼樣的社會，連擁護和平都不能講了嗎？我堅決反對任何一個台灣青少年到戰場上去流血！」道出絕大多數民眾的心聲。

（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）