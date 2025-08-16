洪蘭／父愛母愛有沒有科學證據？

有讀者來信問：我從小就被告知母愛是天性，虎毒不食子，為什麼現在每天又有這麼多親生父母虐殺孩子的新聞呢？

這是個好的問題，母愛天性究竟有沒有科學的證據？查了一下，才知道原來我們一直深信不疑的說法其實並不是天性，它得要和孩子肌膚接觸，大腦裡產生催產素這個荷爾蒙之後，母性才會顯現出來，如果沒有這些接觸，沒有產生催產素，母性行為便不會展現出來。

這個接觸很重要，研究發現第一次生產的母鼠必須要先聞到牠寶寶的味道，才會展現出母性行為，如果把母鼠的嗅腦切除，牠就不會替幼鼠築窩，也不會去餵奶。如果讓沒有懷孕過的雌鼠照顧幼鼠十天，牠的大腦就會產生催產素，這個荷爾蒙出現，就會使這隻老鼠開始築窩、躺下來哺乳（雖然無乳汁），讓幼鼠趴在牠身上；而原本不會照顧幼鼠的公鼠，只要在實驗室中跟幼鼠相處足夠時間之後，也會像雌鼠一樣的去舔舐、照顧牠們。也就是說，公鼠在照顧跟牠沒有血緣關係的幼鼠後，也會因催產素的分泌出現育兒的行為。母性行為是老鼠的基本特質，是所有老鼠都有，不是只有母鼠才有。

大腦中，母愛和養育行為的中心在下視丘的內前視區（ＭＰＯＡ），這裡有跟生殖相關的所有荷爾蒙受體，它接受從嬰兒來的各種感官數據，是嬰兒訊息的集散地。ＭＰＯＡ基因的展現受到母鼠梳理舔舐幼鼠行為的影響，梳理和舔舐會大大減低幼鼠的壓力反應，也促進母鼠哺乳，使母子的生理系統更為同步。

哈佛大學的研究團隊發現老鼠的ＭＰＯＡ區細胞會製造出甘丙肽這個神經胜肽。如果用基因剔除法，去除這些基因或破壞ＭＰＯＡ區製造甘丙肽的細胞，母鼠就會不理幼鼠的需求，以前會做的撫育行為都會消失。

公鼠身上的母性行為也在ＭＰＯＡ，如果破壞牠的ＭＰＯＡ，也會使公鼠的照顧行為消失。但是如果把雌激素或其他可以活化這些神經元的藥物注射到ＭＰＯＡ去，就可以加速公鼠和母鼠照顧行為的出現。

因為公鼠和母鼠大腦中都有甘丙肽神經元，表示母性不是雌性才有，雄性一樣可以照顧孩子，兩性都有照顧孩子的能力。從演化上來說，這是合理的：所有物種都有生存的壓力，在原始社會裡，照顧幼小子女的能力很重要，不只是對媽媽有用，對整個族群都有利，所以大腦發展出相同的男女教養和照顧幼兒的ＭＰＯＡ神經迴路，奶爸很正常，養孩子不是媽媽一個人的事。

因為母愛不是天性，嬰兒沒有自衛的能力，所以演化讓動物小的時候都長的很可愛，圓圓的頭，大大的眼睛，以激發大腦中，對正向報酬起反應的腹內側前額葉皮質的活化，不忍心去傷害，嬰兒才得以長大。

孩子的身心要能健康的成長，需要父母的愛，寫安徒生童話的Hans Christian Andersen曾經非常沉痛的說，八十％的少年犯來自冷漠破碎的家庭。家庭是一個國家最重要的支柱，不知道執政者對現在敗壞的社會風氣，能不能拿出一點辦法來？至少可以讓那些有外遇醜聞的官員下台，以正視聽吧？ （作者為台北醫學大學暨中央大學講座教授）