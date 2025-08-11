葉匡時／「我恨故我在」

美國維吉尼亞大學教授馬克．埃德蒙森近日在紐約時報用「我恨故我在」這題目發表了一篇專文，此題目修改自十七世紀知名哲學家笛卡兒的名言「我思故我在」。笛卡兒這句話並未觸及人的身分認同問題，埃德蒙森則認為，在這個變動紛亂的時代，「認同」變得至為重要，而愈來愈多人是透過「恨」來建立自我認同的。這篇文章主要是在描述當今的美國，但也很適用於今天的台灣社會，值得我們反省警惕。

人是尋求身分認同的動物，認同給我們存在的意義，提供我們言行的重要指南。例如，「官箴」就是對做官的人的身分認同，所提供的言行指南。在傳統士農工商的穩定社會中，每個人的定位與認同相對簡單固定。但在快速變動的社會，主流價值不時會被顛覆，我們的認同也很容易產生混淆。

舉例來說，尊師重道原是重要傳統，學生與家長對老師都格外的尊敬，但現在，老師不過是眾多職業的一種，已失去過去的認同榮耀了。這時，有些做老師的可能恨自己入錯行，想脫離自己的老師認同而建立新認同，師道之不存也就理所當然了。又譬如，與我同輩的人，大部分都是被培育成認同中華文化，做個堂堂正正的中國人。

曾幾何時，中華文化在台灣社會被視為是封建遺毒，你認為你是中國人那就滾回中國去。為避免被歧視打壓，許多人被迫要重建自我認同，但說我是台灣人很容易，在行動上要怎麼證明呢？首先你要證明你不是中國人，而最簡單的方法就是「恨」，我恨中華文化，我恨中國人，自然就會是名正言順的台灣人。

當今的台灣社會，綠營恨藍營，藍營恨綠營，我們恨媒體，我們恨官僚，我們恨富豪，我們恨倡議廢死的人，我們恨霸占資源的中老年人。恨似乎無所不在，這些恨，其實都可以幫助我們建立認同。紛擾台灣近一年的大罷免，其主要的驅動力不就是恨嗎？發動與支持罷免的選民普遍恨中國，恨國民黨，認為國民黨立委是紅色政權代理人，辱罵要被罷的立委是「漢奸走狗賣國賊」，所以，非要把他們罷掉不可。在綿綿不絕的仇恨中，那些熱衷參與罷免的人，也強化了自己的台灣認同，對他們來說，生命的存在可能更有意義了。

相信有人會說，台灣人很善良，很有愛心啊，中國汶川大地震，日本三一一大地震時，台灣人所展現的人溺己溺，人飢己飢的愛心不是很感人嗎？難道我們不能用愛來建立認同嗎？沒有錯，我愛上帝，我愛我的家人，我愛我的工作，這當然也可以建立認同。但是，我們必須承認，如果要化成行動力，恨遠比愛更有力量。如果大罷免的文宣改成，「我愛我那小小多山的國家，請支持罷免某某立委」，會有行動力嗎？愛是包容，愛是忍耐，愛怎麼可以去打掉「雜質」呢？

當大家都透過恨來建立認同，這社會將累積愈來愈多的恨，其可能帶來的災難也愈來愈恐怖而不堪設想。老實說，冀望大家用愛來取代恨，可能陳義過高。埃德蒙森教授認為我們可以暫時「跳脫」困住我們的恨，社會就有可能啟動良性對話。無論你是藍是綠是白，是原住民、新住民或「其餘人」，能否暫時讓自己放空，不要再怨他人有多可恨？媒體名嘴與網紅能否也暫時放下讓人對立仇恨的話題？希望賴總統以及百工百業有影響力者，能出面呼籲大家「暫時性」放下恨，跳脫自我認同，好好休息一陣再說吧。（作者為陽明山未來學社榮譽理事長）