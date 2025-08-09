余淑美／為什麼不能犧牲稻米產業？

目前台美對等關稅談判，關於是否開放美國稻米進口，是個懸而未決、但是令眾多國人關心的重要議題。

稻米為台灣最主要的農作物與糧食，稻米產業也是農業中最重要的產業，其對產值、土地、產業鏈、水資源配置、及環境生態，皆具舉足輕重的地位。目前，台灣糧食自主率僅約卅％，而其中稻米的自主率即占據近九十六％，可見其對糧食安全的重大貢獻，是絕對不能犧牲的產業。

台灣種植稻米已有五千年歷史，在這段悠久歷史中，建立起優良完備的產業。台灣的稻米研究與育種水準高，曾經名揚國際。民國三十九年開始，台灣的稻米曾經大量外銷，主要出口到日本、韓國等缺糧地區，賺取以農養工的外匯，對台灣的經濟發展有著重要的貢獻。至今仍有外銷，以人道援助和平衡國內供需為考量。近兩年，日本米荒，台灣優質米再度受到歡迎。

民國九十一年台灣加入世界貿易組織（ＷＴＯ）開放稻米市場，為國內稻米產業帶來衝擊與挑戰，加上民眾食用麵食增加及人平均食用米量減少，種植面積逐年下降，至今減至三分之一，每年兩期稻作，平均面積各約十六至廿萬公頃之間。政府針對國內稻米產業的生產結構持續調整，並採行提升競爭力的措施，勉強提供目前唯一可自主的糧食。即便如此，由於產業缺前瞻性，平均收入低，以致稻農人口老化或流失，年輕人不願意投入，無論稻米研究、育種、及種植管理的人才皆顯著減少，呈現相當大隱憂。

台灣稻農每戶平均耕地面積小，種植管理成本高。美國稻米大面積企業化經營，機械化耕種，成本低。如果美國米大量進口，可預料台灣稻米產業再受打擊，預期嚴重後果將逐漸浮現：農民放棄種田、稻米無人收購、農田荒蕪損壞、稻米研究、育種、及種植管理的人才全面流失，終至稻米產業消失，台灣的糧食自主率趨近零。扶持一個重要產業、培養人才專家，建立充分能量，需經年累月的努力。但是，這些長期耕耘累積的成果，可以毀於旦夕，而且難以復原。這是為什麼必須維持台灣稻米產業的重要原因。

日本稻米產業情況與台灣類似，過去也曾生產過剩，但是政府鼓勵休耕轉作，米價過低，產量逐年減少。近兩年，由於異常高溫，加上外國遊客激增，導致產量短缺，米價飆升，危及政府威信。這種情形，台灣也可能發生。

由於全球人口持續快速膨脹，糧食需求有增無減，且氣候普遍異常，高溫、水災及旱災發生頻率增加，嚴重影響作物生產，致使地區性的糧食產量呈現不穩定性，國際間糧食供應隨時可能大漲，近十多年來，已因天災或戰亂出現數次這種危機。對七十％的糧食依賴進口的台灣，加上特殊地緣與政治情勢，甚至可能出現戰亂，是很大的警訊。維持基本糧食生產能力，實為國家安全重要的一環。

除了糧食安全自主，為提高國際競爭力，台灣稻米產業也需轉型，策略包括：栽種降低生產成本的品種、協助農民加入集團產區、計畫性大面積種植、利用高科技進行自動化耕作、研發稻米多元用途、及優化外銷產業鏈等。

由於兼具糧食安全、農村經濟發展、社會安定、生態保育及文化傳承等眾多功能，台灣必須維持稻米產業之永續發展，因此，不但不能被犧牲，也需積極建立對應關稅的方法，希望全民共同支持。

（作者為中研院院士、分子生物研究所客座講座）