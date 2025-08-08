馬凱／走在鋼索上的台灣經濟

在絕大部分貿易國的對等關稅俱已底定之後，台灣於八月一日最後期限迎來了令人不滿的偏高稅率，廿％。儘管賴總統強調，這只是「暫定稅率」，但國人疑慮絲毫未消。有幾個原因：

首先，雖是「暫定」，但歷經近月談判，在已屆期限時，做此宣布，顯然，大體已與最後決定相去不遠。如果賴政府仍堅守底線，拿不出什麼能讓川普滿意的讓步與妥協，則廿％可能沒有轉圜空間。

其次，如果為了強抑稅率，忍痛割肉飼虎，則不外兩種情況：一是如東南亞國家，零關稅、全面開放，或開放部份農產品，如稻米、美牛、美豬等，犧牲農民或一般國人的健康。另一則是如日、韓，允諾對美大規模投資四千億至五千五百億美元，以堅守某些產業底線。兩者皆對台灣傷害極大。

第三，即使我們費盡苦心，換得至多五％的關稅減讓，事實上也只顧及不到四分之一的出口商品；因為其餘高達七十五％，包括晶片及其衍生商品，如伺服器、顯示卡、網路交換器等，皆涵蓋於美國「貿易擴張法」第二三二條的所謂「國家安全威脅」產業，這些原本皆屬於豁免範圍的出口商品，近日就會確定其稅率。倘若稅率尚高於廿％，或許在廿五％至五十％，對台灣的傷害即無比巨大。或許這也是對台關稅尚未底定的原因之一。

就目前的情況來看，川普所看重者，或許不是台灣那不及四分之一的一般產品，而是對美國最要緊的國家安全受到威脅的半導體及其衍生商品。後者的稅率如何決定，涉及如何加強美國在此類產業的自主能力。當然最好的結果，就是迫使台積電及其週邊產業大舉到美國投資設廠。因此，稅率的設定必會設法激出此一後果。

因此，台灣目前的選擇，可能要為五％的進一步降稅而作出巨大的代價；據傳，我們或將跟進日、韓，承諾對美投資四千億美元。相對於日、韓的規模，此金額過於龐大，甚至超過一年的總預算四倍，恐會是一個極沉重的負擔，在國內建設及財政方面會付出極高的代價。

另一個可能，就是零關稅開放農產品及汽車進口，讓農業無法生存，汽車業關門大吉，數十萬人生計受損。我們在前文已指出，保護殘存的產業，應為保障國家安全、人民健康。但今非昔比，購糧、儲糧只要管理得當，既無損於國民健康，對國家安全反而更有保障。至於汽車業，保護六、七十年，仍無力與進口車公平競爭，早已背離初衷，實應改弦更張，為從業人員及相關資源謀求更好的出路。整體而言，藉此時機，赤裸裸地檢視台灣的資源、潛力與相對競爭力，打造一個更強韌的經濟版圖，方為正道。

最重要的是，那七十五％直接受到二三二條款威脅的主力產業，萬不能任人宰割，要謀求自保之道，關係著台灣的護國神山及經濟主力。到目前為止，只聞眾人對廿％的發言與議論，絲毫聽不到應對二三二的提醒與對策的籌謀，這才讓走在鋼索上的台灣格外令人憂心。（作者為經濟評論者）