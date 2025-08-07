薛承泰／守護民主的八二三

大罷免喧鬧了數月，七二六那天宣告廿五比○大失敗。那晚六時半，票還沒全部開完，電視轉播民進黨秘書長對選舉結果的發言。聽其內容觀其態度，筆者訝異，民進黨怎麼把自己變成推動大罷免的主角，不是公民團體嗎？

奇怪的事不只這樁，這次罷免對象不是一兩位，而是一堆在野黨立委，就像撒網捕魚，無差別捕撈，能拉下幾個就賺幾個！這不就是要翻桌，要不然就是試圖剝奪立法院制衡力量，這豈是公民團體能扮演的角色？使得大罷免缺乏正當性，不論誰是真正的推動者，都會愈描愈黑！

果然，為了合理化大罷免，只好再拿出抹紅的老哽，拿在野黨刪除預算會傷及人民權益來製造話題等。由於選區人民水平高，這個策略顯然失色。

此外，在街頭、市場等公共場合做宣傳，還有在連署站那些所謂的志工，也引起相當多民眾的反感。他們的組織化，不論是宣傳背心、傳單或順口溜，都會讓人質疑背後的金與權；甚至有路人受到干擾，質問這些年輕人要當志工，就應該去當環保志工，而不是搖旗吶喊的幟工！

尤其當國際紛爭升溫，戰火從烏克蘭燒到了中東，泰柬邊界也竄出狼煙；更不用說，政府汲汲營營於大罷免之際，面對貿易關稅大戰，似乎只能等候川普的大赦免？而南部泡水中的災民期盼政府的援手，卻被澆了冷水。這段期間，有權位者不重正業又未能維護國家尊嚴，會激發出理性的選民。

如果異位來思考：倘若主政者是國民黨，民進黨完封了大罷免，是否會乘勝追擊，立即著手來罷免執政黨立委？成功後，下一步會來罷免誰呢？這難道就是民主的淬鍊再淬鍊？

對岸看到大罷免如火如荼在進行，想必竊笑西方民主的可操弄性，看到大失敗之後，可能又驚覺到民意在民主制度中的力量！這是最壞也是最好的示範！

筆者幼年經歷過八二三砲戰，一直希望那是台海最後一戰。在那場砲戰中金門地區吞下四十餘萬發中共的砲彈，砲戰之後尚有長達廿一年的單打雙不打，粗估也有五十萬發砲彈（多為宣傳彈）；而台灣本島上尚未出現來自對岸的砲彈，有的是每年約兩兆新台幣的銀彈。那些傷人毀屋的砲彈，如今已被淬鍊成廚房用的菜刀；就像街頭飛舞鬥狠的棍棒，也可以轉化為球場上奮力一擊的全壘打！經歷過戰爭更能體會和平的珍貴，了解每一個生命個體不是為政治人物而活，而追求和平不只是歷史教訓，更是人類的基本價值！

六十七年前打贏了八二三砲戰，台灣地區得以休養生息並持續發展經濟，政治也逐步走向民主，這是多少前人努力的結果啊！當然，我們不能只顧緬懷過去，更應展望未來。當大家對未來有不同想法時，執政者就應建構對話平台傾聽民意，並拿出政績來說服選民；因為民主的本質就是多元與包容，而不能視異己為破壞團結的雜質。

七二六那晚，在野黨主席與幾位地方首長，在開票後的發言中釋出善意，雖提振了士氣擋住了惡罷，並沒有任何新斬獲的喜悅，除了回歸在野責任監督政府，還要繼續面對即將來的八二三。六十七年前的八二三守護了台灣地區安全，這次八二三，是守護民主制衡的力量，是遏止政客扭曲民主的一仗！（作者為台大退休教授）