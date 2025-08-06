方祖涵／當體育成為國家發展戰略

「我們曾擁有高道德高度，懂得如何禮貌地與不同立場的人溝通。那樣的氛圍，在美國境內已經不存在了。」近來許多仍然由王室把持，通常被西方認定有人權問題的國家，正在快速發展體育活動。前ＮＢＡ明星球員，後來是冠軍教練的德瑞克．費雪被問到如何解釋此現象時，是這樣回答的。

費雪繼續說：「如果我們自己都無法做到，又怎麼能站在自由女神像頂端，大聲斥責其他國家政治錯誤，或是批評他們如何對待某些族群？」

過去十年間，多個原本與體育無明顯淵源的國家，逐漸透過大規模投資，參與國際運動舞台。他們買下歐洲足球俱樂部、舉辦頂級賽事、興建龐大場館，甚至創立屬於本國的新聯盟。像阿布達比控股集團擁有橫跨五大洲的十幾支足球隊，其中包括英超的曼城隊。這支球隊在短時間內從聯盟二線隊伍躍升為歐洲冠軍，主場周邊也隨之出現大規模都市更新計畫。阿布達比與地方政府合作興建住宅、發展交通基礎設施、推動觀光品牌重塑，這些措施與球隊一樣，都成為該國在外投資的延伸手段。

卡達主辦的世界盃足球雖爭議不斷，但從申辦成功到開幕為止，帶動了港口、機場、高鐵、酒店、社區規畫等全面性的都市建設工程；沙烏地阿拉伯更開發出多重戰線，像是建立足球超級聯賽，引進大量外國球星，以政府主權基金直接出資成立聯盟並持有球隊股份，此外還投資高爾夫巡迴賽，與原有職業高球聯盟競爭，最終甚至促成併購。

在亞洲，印度推動國內職業板球聯賽，並一度創下全球同時線上觀賽人數最多的紀錄，此聯賽價值已經超過百億美元；中國大陸雖然在自身弊端叢生的足球聯盟浪費許多時間與金錢，對外國投資卻仍然有所成效，像是在非洲用體育場館作為一帶一路基礎建設項目，並附帶長期貸款與資源交換條件。這些場館往往附帶轉播、教育、商業開發條款，目的早已超出運動範疇。

人權落後國家發展國際體育活動，通常會被質疑是「運動洗白」，認為真正野心是藉著這些活動，淡化他們國內不平等的負面形象。不過，就像費雪所說，西方世界已經一步步失去道德高度，在指控他人試圖用體育粉飾太平時，也應看清自身體育資源是否公平分配、體育政策是否真正普及基層、是否仍有貧困社區在等待一座簡單球場。若連這些都尚未完成，又有什麼立場去要求別人以高道德標準發展體育？

而且，洗白與否可能根本不是這些國家發展體育的目的。像沙烏地阿拉伯，已經明確把體育視為未來經濟支柱，設定三％的ＧＤＰ目標，用來逐步替代高達三成的石油出口依賴。反觀台灣，體育經費不過是年度總預算零頭，距離跟進全球體育發展所需的資源還很遙遠。這場新版圖的重畫已經開始，而我們，準備好了嗎？（作者為運動文學作家）