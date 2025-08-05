周行一／如何退休理財？

由於少子化，許多現代父母漸漸沒有了養兒防老的觀念，取代的是退休理財規畫，希望自己顧好退休生活；而政府也逐漸改變民眾退休保障的財務模式，由保證退休金變成大家自己對退休金負責，例如新進公教人員已不適用於政府提供固定月退俸的模式，改成「自選」制度，由自己和政府共同提撥退休金，投資於自己選擇的投資標的，承擔自己的「選擇風險」，而政府也在研議將勞工退休金制度改成「自選」方式。

隨著退休金制度的演變，大家更需要關注退休理財規畫。首先，需要了解退休理財規畫的基本原則，退休的意思是已經沒有工作收入支持生活，所以需要以退休前累積的資源作為退休後生活支出的來源。台灣的退休金制度有一個三層保障的概念，第一層是國家提供的保險，稱為公保或勞保，即使一一二年新公教自選制度已開始實施，第一層的公保保障並未改變，退休人員大致可以月領兩萬左右。第二層是公教退撫與勞退，在新的公教自選制度下，公教人員自己選擇退休金投資標的，所以公教人員的保障減少了，但是因為承擔投資風險，退休時可能累積比舊制更多的退休準備。第三層是大家自己儲蓄的退休準備。

由於自選制度實施才兩年，絕大多數公教人員都有最基本的兩層保障，大家需要理解的是，自己還要準備的第三層金額是由退休以後想要有的生活水準，扣掉第一與第二層的保障決定的。所以當退休時，第三層的準備必須要放在沒有風險的定存裡，逐年領用，與基本保障一起支持退休生活。有些人認為第三層準備可以放在有風險的資產裡，例如會配息的股票型投資，這樣子做違反了退休理財規畫的基本原則，會讓自己暴露在退休生活支出不確定的狀態裡。

大家只有在這三層退休準備都穩當擁有後，才可以考慮將多餘的資產放在有投資風險的地方。有些人退休以後還想投資主要有兩個原因，第一個是覺得退休準備不夠，想藉投資增加退休支出；第二個是退休三層保障已經有了，但覺得多點錢總是好的，或者以投資為消遣。

如果覺得退休準備不夠，投資絕不是解決問題的方法，財務狀況愈來愈糟的機會遠大於好的機會，因為散戶缺乏短期投資獲利的能力，比較好的應對方法應該是經由理財規畫分析到底可以少花多少錢，如果有自住房的人可考慮採以房養老的方式增加生活支出，或者如果身體許可，可做一些兼職工作。

如果覺得退休準備已足夠，切記一定要把退休準備放在定存中，逐步領取花用。如果把多餘的資產用來投資，一定不能有槓桿，譬如說融資、融券，或者抵押自住房借錢做股票。

所謂退休理財，就是在退休前累積財富，退休後穩當地運用這些財富頤養天年，我們寧可把退休的三層保障以保守的態度做到好，也不要持有資產價值會減損，或者股息會不確定的投資標的！（作者為行珩全人均衡系統創辦人）