陳冲／國際貨幣基金恩仇記

盛夏溽暑,歐洲中央銀行(ECB)在葡萄牙召開全球央行年會,冠蓋雲集,各主要央行總裁紛紛與會,其實全球央行界的年度盛事,除IMF(國際貨幣基金)年會外,還有美國聯邦準備理事會在Jackson Hole舉辦的年會,只是理論上後者主要是觀察聯準會動向的場合,而ECB召開的年會則比較著眼全球的動態,尤其今年因川普元素作祟,各界更期待金融巨擘討論以美元主導的貨幣體系究竟前景如何?而川普團隊賴以解決美債的穩定幣又是否能獲得central bankers的青睞?

可惜的是,不論哪一盛會,不似IAIS、IOSCO,都不見台灣官方代表與會,雖說仍可間接取得會議資料,全球媒體也有適當報導,但畢竟是隔靴搔癢,親眼目睹名勝實景,總是強過只看風景圖片,是不?何況還有人際關係網路、握手互視等溫度問題,都不是在台北臥遊天下可以解決的。

空谷傳足音,六月廿四美國眾議院通過一紙Taiwan Non-Discrimination Act(台灣不歧視法),明確要求美國在IMF的代表,運用其發言權及表決權,支持台灣加入IMF。做為長期國際經貿孤兒,我方自然喜見此一良機,外行人甚至視為外交突破,但也不必高興過早,因在美國國內,還有參議院表決、行政部門是否執行等難關,更何況尚有IMF內部複雜的技術、政治及法律問題。

站在金融界觀點,當然樂見台灣參與IMF,別的不說,近代任何金融危機的紓解,都難避開IMF,尤其是一九九七至九八的亞洲金融風暴,國際炒手瓦解所謂East Asian Miracle,韓泰菲印尼無不靠IMF脫身,尤其是韓國,民眾發起捐贈二二○噸黃金仍然罔效,結果是IMF投入五五○億美元,介入韓國財政引發國恥爭議。台灣所幸在一九九五至九六已進行改革,提前拆解基層金融雷區的引信,才避免腹背受敵的尷尬,猶記當年年底,經濟學人封面正是Why Taiwan weathered Asian financial crisis,分析一個非IMF會員如何撐過金融風暴。如果問我(當時忝任金融局長),只能回應幸運加幸運。現在地緣政經情勢,與卅年前迥異,如果多一IMF奧援,應該沒啥壞處。

中華民國是IMF的創始會員,當年在離開聯合國後八年,仍一直保留堅守IMF的會籍。記得早年我自金融界轉進財政部,還曾接待過IMF的職員,只不過來訪者一再表明渠係以私人身分、利用休假、基於研究熱情前來拜會,唯恐觸犯內規或引發誤會。

不過也可以看出,不僅我們需要IMF研究全球經濟後所獲資料,IMF欠缺對台灣第一手的觀察,也感遺憾與不安。今年在國會辯論法案時,美國眾議員曾有令人深思的發言:Taiwan doesn’t just deserve a seat in the IMF, the free world needs Taiwan at IMF,可以印證上述的觀察。

縱然獲得美國國會支持,不論是申請(apply)或是重行加入(rejoin)IMF,勢必面對並處理嚴肅的IMF內規。中華民國入會問題不在一般會員爭執的基金分攤、繳款方式、特別提款權議題,最大爭議恐怕是協議(Agreement)第二條以及附則(by-laws)第廿一條,有關申請人Any country的解釋,基金雖未對國家有作定義,從而是否國家就應依國際法而定(主要是主權),而且縱係國家也要就對外關係有正式控制(in formal control of its external relations),這就必須妥善準備國際法的攻防,不是總統三言兩語致詞或是大法官解釋就可解決的。

觀察台灣目前在國際組織(例如WTO)或世界金融監理/合作單位(例如IAIS、IADI、IOSCO、ADB、CABEI),仍保有會籍者,多各有其歷史背景,了解這些史實以及國際人格對台灣的重要性,努力呵護咱在國際舞台的空間,不要暴虎馮河、自作聰明,才是真正的愛台灣!

(作者為財團法人新世代金融基金會董事長)