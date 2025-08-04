陳冲／國際貨幣基金恩仇記

盛夏溽暑，歐洲中央銀行（ＥＣＢ）在葡萄牙召開全球央行年會，冠蓋雲集，各主要央行總裁紛紛與會，其實全球央行界的年度盛事，除ＩＭＦ（國際貨幣基金）年會外，還有美國聯邦準備理事會在Jackson Hole舉辦的年會，只是理論上後者主要是觀察聯準會動向的場合，而ＥＣＢ召開的年會則比較著眼全球的動態，尤其今年因川普元素作祟，各界更期待金融巨擘討論以美元主導的貨幣體系究竟前景如何？而川普團隊賴以解決美債的穩定幣又是否能獲得central bankers的青睞？

可惜的是，不論哪一盛會，不似ＩＡＩＳ、ＩＯＳＣＯ，都不見台灣官方代表與會，雖說仍可間接取得會議資料，全球媒體也有適當報導，但畢竟是隔靴搔癢，親眼目睹名勝實景，總是強過只看風景圖片，是不？何況還有人際關係網路、握手互視等溫度問題，都不是在台北臥遊天下可以解決的。

空谷傳足音，六月廿四美國眾議院通過一紙Taiwan Non-Discrimination Act（台灣不歧視法），明確要求美國在ＩＭＦ的代表，運用其發言權及表決權，支持台灣加入ＩＭＦ。做為長期國際經貿孤兒，我方自然喜見此一良機，外行人甚至視為外交突破，但也不必高興過早，因在美國國內，還有參議院表決、行政部門是否執行等難關，更何況尚有ＩＭＦ內部複雜的技術、政治及法律問題。

站在金融界觀點，當然樂見台灣參與ＩＭＦ，別的不說，近代任何金融危機的紓解，都難避開ＩＭＦ，尤其是一九九七至九八的亞洲金融風暴，國際炒手瓦解所謂East Asian Miracle，韓泰菲印尼無不靠ＩＭＦ脫身，尤其是韓國，民眾發起捐贈二二○噸黃金仍然罔效，結果是ＩＭＦ投入五五○億美元，介入韓國財政引發國恥爭議。台灣所幸在一九九五至九六已進行改革，提前拆解基層金融雷區的引信，才避免腹背受敵的尷尬，猶記當年年底，經濟學人封面正是Why Taiwan weathered Asian financial crisis，分析一個非ＩＭＦ會員如何撐過金融風暴。如果問我（當時忝任金融局長），只能回應幸運加幸運。現在地緣政經情勢，與卅年前迥異，如果多一ＩＭＦ奧援，應該沒啥壞處。

中華民國是ＩＭＦ的創始會員，當年在離開聯合國後八年，仍一直保留堅守ＩＭＦ的會籍。記得早年我自金融界轉進財政部，還曾接待過ＩＭＦ的職員，只不過來訪者一再表明渠係以私人身分、利用休假、基於研究熱情前來拜會，唯恐觸犯內規或引發誤會。

不過也可以看出，不僅我們需要ＩＭＦ研究全球經濟後所獲資料，ＩＭＦ欠缺對台灣第一手的觀察，也感遺憾與不安。今年在國會辯論法案時，美國眾議員曾有令人深思的發言：Taiwan doesn’t just deserve a seat in the IMF, the free world needs Taiwan at IMF，可以印證上述的觀察。

縱然獲得美國國會支持，不論是申請（apply）或是重行加入（rejoin）ＩＭＦ，勢必面對並處理嚴肅的ＩＭＦ內規。中華民國入會問題不在一般會員爭執的基金分攤、繳款方式、特別提款權議題，最大爭議恐怕是協議（Agreement）第二條以及附則（by-laws）第廿一條，有關申請人Any country的解釋，基金雖未對國家有作定義，從而是否國家就應依國際法而定（主要是主權），而且縱係國家也要就對外關係有正式控制（in formal control of its external relations），這就必須妥善準備國際法的攻防，不是總統三言兩語致詞或是大法官解釋就可解決的。

觀察台灣目前在國際組織（例如ＷＴＯ）或世界金融監理／合作單位（例如ＩＡＩＳ、ＩＡＤＩ、ＩＯＳＣＯ、ＡＤＢ、ＣＡＢＥＩ），仍保有會籍者，多各有其歷史背景，了解這些史實以及國際人格對台灣的重要性，努力呵護咱在國際舞台的空間，不要暴虎馮河、自作聰明，才是真正的愛台灣！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）