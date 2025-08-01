魏國彥／颱風過後 該檢討石棉瓦政策了

嘉義縣海岸地帶是七月初丹娜絲颱風的重災區，清淤未完，百廢待興，近日又遭逢大雨轟擊，臉書上看到當地豬舍被淹沒的影音，水面高漲，豬隻被卡在豬舍的石棉瓦屋頂之下，載沉載浮，難以施救，有些罹難豬隻已經流淌出來，肥胖的白色身軀逐漸漂走。

丹娜絲颱風也重創養雞戶。報載：嘉義縣義竹鄉一處養雞場廿座雞舍倒了十二座，石棉瓦初估重達數十公噸，業者粗算光清除費用就要兩百萬元。

家父當年在省政府任職，主辦「海埔新生地開發」業務，擘畫「農漁牧綜合經營」，嘉義的鰲鼓是主要示範區。我看到嘉義受災畫面，彷彿父親半生心血付諸東流，除了為逝去的動物生命難過，也疼惜養豬、養雞戶的巨大損失，更對未來的重建之路憂心忡忡，因為那些豬舍雞圈的屋頂大多是石棉瓦，而石棉是一級致癌物質，在不當拆除或破損時，會釋放出細若微塵的石棉纖維，一旦被吸入人體，會在肺部累積，長期暴露可能導致肺癌、間皮瘤等嚴重疾病。環保署在二○○八年已經公告，全面禁止石綿的製造、輸入與使用。勞動部主管的《職業安全衛生法》及其子法也規定自二○○五年一月一日起，禁止使用含石綿建材於新建或修繕工程。

如果嚴格執行《職業安全衛生法》，照理來說，我們的豬舍、雞舍屋頂不可能有那麼多的石棉瓦、石棉浪板。但是，因為這些建材造價便宜，施工容易，耐熱隔熱的效果又好，就一直是建造動物居所的最好建材，有時也用在簡易農舍上。顯然，台灣存在法規灰色地帶與執行監管落差。農舍、畜舍、簡易建築等常被視為「臨時性建築」或「非正式建物」，不須經建築師設計或報建，工程材料未被嚴格稽查，也缺乏強制驗材與完工查核，而疏於監管的二手市場與非法進口石棉產品的地下廠商仍然存在，行銷於農村。

禁用石棉與清除石棉執行的最嚴密的是美國。主要主管機關是美國環保署，法源有《清淨空氣法》、《有毒物質控制法》、《職業安全與健康法》、《資源保育與回收法》等。如果依據這些法規，這次颱風過後，嘉義等地動物圈舍石棉瓦的拆除、清運、改建都要報請縣市環保局核准與監管，廢棄的石棉瓦板的處理特別要避免石棉瓦塵的排放飄送，需要由專業人員進行濕處理，並密封清運。工作現場還需進行空氣品質監測，工作人員要經過教育訓練與後續醫療監控。而石棉廢棄物須視為「特殊廢棄物」，須使用專用標示與包裝做後續的運送與掩埋。

颱風過後，雨災當下，萬事莫若救災急。若要效法美國嚴格管制，顯然要修訂既有法律，律定執行機關，加強監管措施，曠日廢時，皆非一蹴可幾。但在實務上，目前救災與重建工作應同時開始以這些美國法規的精神與實質試行。這需要行政院中央層級的統合與部署，環境部、農委會、勞動部都有權責。縣市地方的整合與協力也需要行政院中部、南部辦公室出面，特別是補助汰換禽舍、豬舍的石棉瓦或石棉浪板。

經查，在補助拆除石棉瓦與清運方面，許多地方政府已早著先鞭，例如桃園市、台中市、苗栗縣等從去年起就編列運算，具體執行，各縣市環保局也介入輔導與監管，縣市的現地實務經驗，足供中央參考。（作者為行政院前環保署署長）