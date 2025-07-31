陳力俊／川普正在扼殺美國的創新

美國總統川普二度就任以來，發布超過百項行政命令，流彈四射，造成不少震撼；在高等教育與科學研究方面，打擊對象包括菁英大學與科學研究單位，範圍之廣，力度之大，讓人咋舌。

川普兩次當選，均以「讓美國再度強大」（ＭＡＧＡ）為主要競選口號。Great常被翻譯為偉大，但川普的訴求與偉大距離甚遠，主要是讓美國繼續獨霸。另一方面，川普自以為美國仍強大到可以霸凌全世界，所以ＭＡＧＡ所謂的「再度強大」實際上是自我矛盾。

目前美國仍是世上最強大的國家，但讓其長期強大的兩個主因是傲視世界的菁英大學教育與科學研究。由於美國自由派是川普的大敵，川普一向認為美國菁英大學是「民主黨與自由派的溫床」，大權在握後挾怨報復，雖喪失總統高度，尚可理解；但他將大刀揮向科學研究，則是匪夷所思。

美國學者David Victor五月於《外交事務》以「川普正在扼殺美國的創新」為題撰文，認為美國創新制度的成功歷來仰賴三大支柱：一是政府長期資助基礎科研與大學研究；二是吸引全球優秀人才；三是進入開放的大市場。如今，這三項優勢正在受挫。聯邦資金遭削減，移民政策使人才流失，對外貿易政策導致市場萎縮。這不僅削弱創新，也動搖美國經濟與國力的根基。

他指出：「在過去八十年中，美國最具變革性的創新幾乎在每個行業都依賴於政府資助，因為政府是最有耐心和最可靠的行為者，願意為公共利益承擔風險。」政府大幅削減對聯邦研究機構，嚴重影響各領域的研究進展。一些美國研究型大學發現，他們的聯邦研究資金因與研究無關的原因而成為目標。首屈一指的哈佛大學被政府凍結或削減了超過廿億美元，並限制招收外國學生。

當資助枯竭時，追求創新的人才也會枯竭。不確定未來資金的大學和政府實驗室被迫裁員，大部分負擔都落在了年輕科學家身上。失去一代科學家的災難可能正籠罩著美國的創新體系。

敵視外國人才的移民政策正危及美國在全球科技競爭中的優勢。美國長期依賴國際學生與外籍研究人員，尤其是中國留學生，在科技領域的貢獻尤其顯著。然而，反華氛圍與邊境政策的不確定性，正使中國家庭與學生對赴美深造日益卻步。

成功創新體系的第三個關鍵組成部分是擁有大市場。大市場為創新提供了愈來愈多的機會，通過體驗使產品變得更好，再透過利潤加強研發。川普政府外貿政策的動盪亦嚇阻了創新投資。在推動「美國製造」與關稅保護主義下，太陽能、風能與電動車等綠能產業面臨供應鏈中斷與成本上升，引發投資者對美國市場的疑慮，造成大量清潔能源專案延宕甚至流產。

當美國扼殺其創新體系時，中國卻堅持到底。北京自兩千年以來，已將其研發總支出擴大了廿倍。不久後，中國的總研發支出可能會首次超過美國。根據《美國新聞與世界報導》最新工程領域排名，世界前十的大學有八個在中國，其他兩個在新加坡。

David Victor在文章中感慨：「要捍衛美國全球領導地位並不容易，而川普精心設計了確保中國在全球經濟競爭中獲勝的計畫。」（作者為中研院院士、清大特聘研究講座教授）