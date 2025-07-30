嚴震生／比亞老矣，尚能選總統？

中非國家喀麥隆現任總統、高齡九十二歲的比亞（Paul Biya），日前宣布將競選連任，爭取下一個七年的任期。如果他在十月的大選中勝出，同時能夠做滿任期，卸任時幾乎是百歲人瑞，同時距他一九八二年上任以來，統治喀麥隆的時間將長達半個世紀，可以說是當前非洲強人政治的代表性人物。

喀麥隆獨立至今六十五年，比亞統治的時間超過三分之二，其前任阿希喬（Ahmadou Ahidjo）則是喀麥隆的國父，換句話說，該國獨立至今僅有兩位領導人，阿希喬在一九八二年因健康因素辭去職務，由已擔任七年總理的比亞接任，因此後者擔任政府領導人和國家元首早已超過五十年。期間他參與過七次總統大選，前兩次的選舉及阿希喬任內的四次選舉，由於執政的喀麥隆民族同盟（後改名為喀麥隆人民民主運動）是唯一合法的政黨，兩人都獲得百分百的支持。

一九九○年初，第三波民主化來到非洲，許多一黨專政或是一黨獨大的非洲國家順應潮流，開放多黨民主選舉，喀麥隆也不例外。在一九九二年的總統大選中，比亞僅以不到四成的選票驚險連任成功。隨後他主導一九九六年的修憲，將總統任期延長為七年，但在兩任任期結束之前，比亞再度透過二○○八年的修憲案，取消總統任期限制，讓他能夠持續參選至今。最近四次總統大選，除了一九九七年因反對黨杯葛，讓他拿到超過九成選票外，其餘三次比亞得票率都在七成以上。

比亞究竟有何高明的手段，能夠成為政壇的常青樹？為何漫長的政治生命並未受到國際社會太多的關注？比亞是非洲政治中家長制的典型，它不僅獨攬政權，同時善於竊取並使用國家資源照顧其死忠支持者，形成所謂的扈從制生命共同體。這個貪腐共犯結構雖然遭到非議，但卻是他維持權力最有效的工具。此外，他也懂得分化反對勢力，採取籠絡及打壓兩手策略，讓反對黨始終不成氣候，這也說明當他宣布要競選連任後，觀察家認為如果反對勢力無法整合，比亞仍然有望贏得大選。

比亞執政的人權紀錄很不光彩，卻能躲過西方國家政治雷達的偵查，原因之一就是他和一些非洲強勢領導人不同。他沒有辛巴威穆加比嚴厲批判歐美新殖民主義的個人魅力，也不似烏干達阿敏在人權紀錄上的惡名昭彰，更沒有像內戰中違犯戰爭法的賴比瑞亞軍頭泰勒遭到通緝受審。另外，儘管比亞治理下的喀麥隆在民主指數不盡理想，被認為是不自由的威權國家，同時近年來有南方英語地區的分離主義運動，但基本上它屬於政治相對穩定的國家，未經歷真正的內戰，也沒有非經憲政程序取得政權的軍事政變案例，所以才能夠見容於西方社會，美國似乎無意在此推動政權更替。

目前比亞連任之路最大的障礙，就是其健康情形。過去幾年，比亞往往會在公眾面前消失一段時間，然後又再出現，更讓人起疑竇者，乃是喀麥隆政府禁止媒體報導有關比亞健康狀況的消息。不過，他長期將日常的國家治理交付給總理負責，只在重大決定時親自出馬。這種較為消極的治理模式，有助於減緩民眾對其健康的憂慮，是這位政治不倒翁在耄耋之年仍然能夠執政的最大主要原因。