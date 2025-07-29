闕志克／台積電應幫台灣平息核安爭議

台灣社會有關核電的討論逐漸固化，趨向信者恆信、不信者恆不信。核能供電穩定高效、價格低廉、碳排量近零、環境汙染程度低，且提高台灣戰時的能源自主性；美國在台協會對台灣在大敵壓境下卻不善用核電資源，也提出過強烈質疑。而反核的主要論點是，地震或海嘯可能造成類似福島事件的核汙染災難，以及台灣至今仍沒有可永久貯存高放射核廢料的設施。

許多國家長期使用核電，近年來核電安全已有長足進步；最有力的證據是，幾座先前因核汙染事件而關閉的核電廠都在整修後重新運轉。三哩島核電廠一號機組去年重啟，預計二○二八年恢復供電給微軟的資料中心；福島核災後，日本關閉境內所有核電廠，重作安全檢查與升級，到今年初已重啟了十四座，包括位於福島受災核電廠附近且使用同類型反應器的女川核電廠。

然而，即便外國核電廠可以安全運作，不代表台灣的核電廠也可以。今天台灣核安爭議的焦點，正是不相信台電營運核電廠足夠安全。要打破這個僵局，需要一個兼具工程實力和崇隆社會聲譽的機構，對台灣核電廠到底能否安全營運作完整評估，台積電應當仁不讓承擔起這個責任。

為什麼是台積電？因為台積電是台灣最大的用電戶，預計到了二○三○年將占全台總用電量十五點六％。如此高的比率，意味著台積電基於降低對全國民生與其他產業的衝擊，以及分散經營風險的考量，都應積極探索「自發自用」的發電方案。

ＡＩ資料中心的用電量比晶圓廠更高，所有雲端服務業者為了因應資料中心的能源需求，都紛紛投入核能。微軟和Meta決定與傳統核電廠商簽約，以取得他們未來幾十年的核電輸出。谷歌和亞馬遜則選擇投資建造小型模組化反應器新型核電廠。所以台灣已封存且從未啟用的核電廠，對台積電緩解未來能源需求的困境，應是很有潛力的選項。

台灣社會十分極化，缺乏說服整個社會所需的可信度權威，台積電可能是台灣唯一具有這種公信力的機構，因為它的市值占台灣股市的卅八點七％、年營收為台灣ＧＤＰ的十一點五％、研發費用是全國科技預算的一點三倍、台灣每五十名新生兒就有一名來自台積電員工、它的董事長不但可進出白宮還能與美國總統面對面商談；最重要的是，它是台灣「矽盾」的核心。

核能其實純屬民生議題，只因反核恰好是執政黨的神主牌，所以即便台灣民意支持核電的比率接近七成，執政黨還是一意孤行全面廢核。類似的場景發生在二○二一年五月，當時政府因主權及其他因素考量，不願從中國區代理商進口ＢＮＴ疫苗；然因情況緊急，台積電與鴻海慨然自掏腰包，以民間廠商名義進口，既替政府解套，也拯救了無數原本可能受到新冠肺炎傷害的性命。

今天，為了台灣的環保、免除在台八萬名員工及其家人「用肺發電」的風險，台積電就應義無反顧、運用其「無可挑剔的公信力」再拉台灣一把，針對核電廠究竟安不安全的問題向社會釋疑。以台積電獨步全球的半導體製程、科技實力與嚴謹程度，不管最後答案如何，相信各界應能坦然接受，也讓台灣得以一舉擺脫這個紛擾不斷的魔障。